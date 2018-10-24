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23:55 24 Ekim 2018
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    New York Valisi Andrew Cuomo, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Polis Komiseri James P. O'Neill

    ABD'de Obama, Clinton ve CNN'e gönderilen patlayıcı madde paniği: 'Bu bir terör eylemi'

    © REUTERS / Kevin Coombs
    ABD
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    New York'un üst düzey yöneticileri, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesini, 'terör eylemi olarak' niteledi.

    New York'ta güvenlik güçlerinin arama yaptığı Time Warner Merkezi boşaltıldı
    © REUTERS / Kevin Coombs
    Soros'un ardından Obama, Clinton ve CNN'e de patlayıcı düzenek gönderildi
    New York Valisi Andrew Cuomo, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Polis Komiseri James P. O'Neill, ABD'nin eski başkanlarına, CNN'in New York Ofisine ve Demokrat Partinin önemli isimlerine gönderilen ve ülkede paniğe yol açan şüpheli paketler hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

    Komiser O'Neill, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a gönderilen patlayıcı düzeneğin aktif olduğunu ve beyaz toz içeren bir zarf içerdiğini söyleyerek, "Bu bir terör eylemi" dedi.  O'Neill, "Biz bunu daha önce de gördük, daha kötülerini de gördük. Gözümüzü korkutamayacaklar, suçluları adalet önüne çıkaracağız." diye konuştu.

    BLASIO: HALKI KORKUTMAK İÇİN YAPILAN BİR TERÖR EYLEMİ

    New York Belediye Başkanı Blasio da CNN'e gönderilen paket hakkında, "Time Warner Center'daki olay, özgür basınımıza zarar vermek ve New York halkını korkutmak için yapılan bariz bir terör eylemiydi" değerlendirmesinde bulundu. Gönderilen paketler hakkında Başkan Donald Trump'a bir mesajı olup olmadığına dair bir soru üzerine Blasio, "Siyasiler, medyaya karşı şiddeti ve eylemi desteklememeli. Kendi aramızda anlaşmazlıklar olabilir ama bunların hepsi barışçıl" diye konuştu.

    George Soros
    © REUTERS / Luke MacGregor
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    Blasio şu anda New York'un herhangi bir yerinde başka bir tehdit olmadığını da sözlerine ekledi.

    NEW YORK VALİSİNE DE BENZER BİR PAKET GÖNDERİLMİŞ

    New York Valisi Cuomo da benzer şüpheli bir paketin bugün kendisinin Manhattan'daki ofisine gönderildiğini belirterek, "Eğer başka paketler de ortaya çıkarsa şaşırmayacağım" dedi. Terörün bugünün dünyasının bir gerçeği olduğunu vurgulayan Cuomo, "Terörün kazanmasına ne bugün ne de yarın izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Soruşturmadan sorumlu FBI Özel Ajanı C. Bryan Paarmann da Clintonlar ve Obama'ya gönderilen paketlerin 'boru bombası' içerdiği bilgisini paylaştı.

    KONGRE ÜYELERİNE DE ŞÜPHELİ PAKET

    Several suspicious packages discovered at Trump Tower in New York City
    © N.Y.P.D.
    New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı
    Öte yandan, Florida Polisi Sözcüsü Chris Piper, Temsilciler Meclisi'nin Florida üyesi Demokrat Debbie Wasserman
    Eski ABD Başkanı Barack Obama
    © REUTERS / John Gress
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    'un Sunrise'daki ofisine de şüpheli bir paket gönderildiğini belirtti.

    İADE ADRESİ OLARAK SCHULTZ'UN İSMİ YAZILI

    CNN'e konuşan kaynaklar, paketin eski Adalet Bakanı Eric Holder'a gönderildiğini ancak adresin yanlış girilmesi nedeniyle paketin üzerinde iade adresi olarak yazılan Schultz'un ofisine gittiğini belirtti. Kaynaklar, Schultz'un ofisinin adresinin, Clintonlar ve Obama'nın evine gönderilen paketlerin de iade adresi olduğunu söyledi.

    San Diego Polisi de Demokrat Parti'den California Senatörü Kamala Harris'in ofisinin olduğu binada şüpheli bir paket bulunduğunu ve binanın bir bölümünün boşaltıldığını açıkladı. Aynı binada, günlük yayın yapan San Diego Union-Tribune gazetesinin de ofisi de bulunuyor. Her iki ofiste de bomba imha ekipleri ve polisin soruşturması sürüyor.

    New York Polisi de CNN binasında bulunan şüpheli paketin ardından kentteki medya kuruluşlarının bulunduğu binalarda güvenlik önlemleri aldı.

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    Etiketler:
    Terör saldırısı, Bomba, Şüpheli paket, CNN, Bill Clinton, Barack Obama, James P. O'Neill, Bill de Blasio, Andrew Cuomo, New York, ABD
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