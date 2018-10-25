Uçaktan zırhlı aracı indiren ABD’li askerler hedeflenen yeri ıskaladı

ABD’li askerlerin C-17 askeri nakliye uçağından bir zırhlı aracı indirirken zamanlama hatası yaptığı ve köylerin bulunduğu kırsal alana indirdiği öğrenildi.

Military.com askeri haber sitesinin aktardığına göre zırhlı araç indirme platformunun testleri sırasında C-17 tipi askeri nakliye uçağından bir Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Aracı (Humvee) indirmeye çalışan askerler zamanlama hatası yaptı ve aracı 1 dakika erken uçaktan ‘düşürdü'. Hata sonucunda Humvee, hedeflenen yerin 1.5 kilometre uzağına, köylerin bulunduğu kırsal alana iniş yaptı.

Askerlerin hatası sonucunda yaralanan olmadığı ve özel mülke zarar verilmediği belirtilen haberde, olayın nedenleriyle ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane…

BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.

No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3 — ~Marietta️ 🎃 (@MariettaPosts) 25 Ekim 2018

İki yıl önce de ABD'nin hava indirme birliklerinde görevli askerlerin yer aldığı benzer bir olay yaşanmıştı. ABD 173. Hava Tugayı'nın Almanya'daki Hohenfels Üssü'nde gerçekleştirdiği tatbikatta 3 adet Humvee aracı, yerleştirildikleri paraşüt platformlarından sıyrılarak peş peşe yere düşmüştü.