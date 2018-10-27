ABD'de sinagog saldırısı: En az 8 ölü

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh şehrinde bulunan bir sinagoga yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 'Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor' diya bağırdığı ileri sürülen saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi. Yerel televizyon kanalı KDKA’nın aktardığına göre polis, sinagogda ateş açıldığını doğruladı.

ABD medyasında yer alan haberlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, silahlı saldırganının gözaltına alındığı, olayda 3 polisin de vurulduğunu belirtti.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 27, 2018

​Habere göre olay yerine ulaşan polis ekiplerine ateş binanın içinden ateş açıldı, polis görevlileri araçların arkasında siper aldı.

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78 — Stephen Banfield (@coachtvnews) October 27, 2018

​Olay yerinde bulunan KDKA muhabiri, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını, fakat ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

ABD medyasına yansıyan diğer haberlerde ise ölü sayısının en az 8 olduğu belirtildi.

SWAT prepping rifles as Pittsburgh active shooter situation continues at Tree of Life synagogue in Squirrel Hill pic.twitter.com/eimPxyRACP — Beau Berman (@BeauWTAE) October 27, 2018

​Olayda 2 ABD polisinin de vurulduğu ileri sürüldü.

'SİNAGOG BİNASININ İÇİNDE ATEŞ AÇTI'

CBS kanalı da kimliği belirsiz bir kişinin Pittsburgh’daki sinagog binasının içinde açtığı ateş sonucunda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de aralandığını aktardı.

Cumartesi ayini nedeniyle saldırı öncesinde çok sayıda kişinin bulunduğu sinagog binasında bazı kişilerin barikat kurdukları belirtildi.

'SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI'

BNS News, saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırganın 'Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor' diye bağırdığı ileri sürüldü.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına alırken, bölge sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamaları istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'da meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' paylaşımında bulundu.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

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