Pentagon: Meksika sınırına asker takviyesi yapmaya hazırız

© REUTERS / Ueslei Marcelino Trump, Meksika sınırına yüzlerce asker konuşlandırılmasını ordudan resmen talep etti

Sputnik International’in haberine göre Mattis, gerekirse Meksika sınırına asker takviyesi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Pentagon şefi bu sürecin detayları ile operasyona katılan asker sayısının henüz açıklamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Amerikan medyasının iddiasına göre, halihazırda Meksika sınırında 2 binden fazla asker sınır devriye ekiplerine destek veriyor.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANINDAN SIĞINMACILARA: GEÇMENİZE İZİN VERİLMEYECEK

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ise Fox News televizyonundan sığınmacılara seslenerek, “Geçmenize izin verilmeyecek. Ülkemize girişin belli prosedürü var” ifadelerini kullandı.

Ülkelerindeki şiddet, yoksulluk ve yolsuzluktan kaçarak ABD’ye geçme hayaliyle araçlarla ve yaya olarak yola çıkan Honduraslı göçmenlerin sayısı son belirlemelere göre 3 bini geçti. Bu kişiler arasında aileler, çocuklar ve bebekli anneler de var.