'ABD ordusu, Meksika sınırına binlerce asker konuşlandırabilir'

Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, binlerce göçmenden oluşan kafileyi durdurmak üzere Meksika sınırına gönderilecek askerlerin sayısının binlerce düzeyine ulaşabileceğini söyledi.
Ancak ABD'li yetkili, kesin sayının henüz belirlenmediğini belirtti.
Pentagon, haberlerle ilgili yorum yapmaya yanaşmazken planlamanın devam ettiğini kaydetti.
Savunma Bakanı Jim Mattis, Meksika sınırında askerlerin ve diğer askeri kaynakların kullanılması için geçen hafta yetki vermişti. Mattis'in yetkilendirmesi asker sayısını içermiyor.
ABD Başkanı seçilirken göçmen karşıtı söylemden istifade etmiş olan Trump, 6 Kasım'daki Kongre seçimleri öncesi göçmen karşıtlığına ve bunun üzerinden Demokrat Parti'ye yüklenmeye hız verdi.
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