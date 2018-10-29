'ABD ordusu, Meksika sınırına binlerce asker konuşlandırabilir'

Orta Amerika ülkelerinden harekete geçen ve Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışan binlerce göçmene karşı Başkan Donald Trump'ın göreve çağırdığı ordunun, başta tahmin edilenden çok daha fazla askeri güney sınırına sevk edebileceği belirtildi.

Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, binlerce göçmenden oluşan kafileyi durdurmak üzere Meksika sınırına gönderilecek askerlerin sayısının binlerce düzeyine ulaşabileceğini söyledi.

Ancak ABD'li yetkili, kesin sayının henüz belirlenmediğini belirtti.

© REUTERS / Ueslei Marcelino Trump, Meksika sınırına yüzlerce asker konuşlandırılmasını ordudan resmen talep etti

Geçen hafta Trump'ın talebini değerlendiren Pentagon'un 800-1000 arasında asker sevk edebileceğinden söz ediliyordu.

Pentagon, haberlerle ilgili yorum yapmaya yanaşmazken planlamanın devam ettiğini kaydetti.

Savunma Bakanı Jim Mattis, Meksika sınırında askerlerin ve diğer askeri kaynakların kullanılması için geçen hafta yetki vermişti. Mattis'in yetkilendirmesi asker sayısını içermiyor.

ABD Başkanı seçilirken göçmen karşıtı söylemden istifade etmiş olan Trump, 6 Kasım'daki Kongre seçimleri öncesi göçmen karşıtlığına ve bunun üzerinden Demokrat Parti'ye yüklenmeye hız verdi.