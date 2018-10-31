Trump: Doğum yoluyla vatandaşlık, anayasa kapsamında değil, öyle ya da böyle bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracağını iddia eden yeni bir mesaj paylaştı.

ABD'de 6 Kasım'daki Kongre seçimleri öncesi yeni bir göçmen karşıtı dalga başlatan Başkan Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkı veren 150 yıllık anayasal garantiyi kaldıracağına dair Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.

"Ülkemize milyarlarca dolara mal olan ve vatandaşlarımız açısından büyük adaletsizlik oluşturan sözde doğum yoluyla vatandaşlık hakkı öyle ya da böyle sona erdirilecek" diyen Trump, "Anayasanın 14. ek maddesi, 'dolayısıyla ABD yetkisine tabi' sözlerinden ötürü, bu meseleyi kapsamıyor" iddiasında bulunarak ekledi:

"Pek çok hukuk uzmanı bu konuda hemfikir…"

So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words “subject to the jurisdiction thereof.” Many legal scholars agree….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Ekim 2018

Göçmen karşıtı kesimlerin göçü özendirdiğini, hamile kadınların ülkeye kaçak giriş yapmasına yol açtığını iddia ettiği ​ABD Anayasası'nın 14. ek maddesinin ilk cümlesi şöyle:

"All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside."

"ABD'de doğmuş veya ABD uyruğuna geçmiş ve dolayısıyla ABD yetkisine tabi olan herkes, ABD'nin ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır."

1987-2017 arası Demokrat Parti Senatörü olan emekli siyasetçi Harry Reid'e atıf yapan Trump, Reid'in 1993'te yaptığı bir konuşmada, ABD topraklarında doğurulan bebekleri çapa gibi kullanarak ülkeye demir atılması manasında, 'çapa bebekler ve yasadışı göçmenlere vatandaşlık verilmesinin delilik olduğunu, aklı başında ülkelerin bunlara vatandaşlık vermeyeceğini' söylediğini hatırlattı.

Ama daha sonra Reid ve diğer Demokratların çıldırıp açık sınırları savunmaya başladığını ve bunun da yoğun suç unsurlarını ülkeye getirdiğini iddia eden Trump, şöyle devam etti:

"Çapa bebekler diye çirkin lafı unutmayın. Ben ülkemizi güvenli tutacağım. Bu mesele ABD Yüksek Mahkemesi'nde (Anayasa Mahkemesi) çözülür!"

….Harry Reid was right in 1993, before he and the Democrats went insane and started with the Open Borders (which brings massive Crime) “stuff.” Don’t forget the nasty term Anchor Babies. I will keep our Country safe. This case will be settled by the United States Supreme Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Ekim 2018

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