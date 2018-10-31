Pompeo: Kaşıkçı konusunda daha çok sorumuz var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili yanıt bekleyen daha çok soruları olduğunu belirtti.

Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, Cemal Kaşıkçı'nın ölümü bir trajedi. Bu meydana gelen korkunç bir şey. Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'deki konsoloslukta öldürülmesi tüm uluslararası kuralların ihlalidir. Bu tamamen ortada. Suudi Arabistan ve Türkiye'den talep ettiklerimiz, gerçeklere ulaşılmasına yardımcı olmaları, çünkü yanıt bekleyen daha çok soru var. Amerikalıların olgulardan haberdar olması için çok titiz çalışıyoruz. Başkalarına güvenmek istemiyoruz. Biz olgulara güvenmeliyiz".

ABD ve Suudi Arabistan'ın ticaret ve askeri işbirliği alanlarında uzun vadeli partnerliğe sahip olduğunu kaydeden Pompeo, "Cinayetten sorumlu kişilerin cezalandırılacağından emin olmak istiyoruz" diye ekledi.