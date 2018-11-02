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17:59 02 Kasım 2018
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    ABD, Soylu ve Gül'e yaptırımları kaldırdı

    © Flickr / Victoria Pickering
    ABD
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    ABD Hazine Bakanlığı, rahip Brunson krizi sırasında Trump'ın Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına getirdiği yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı ile İç Güvenlik Bakanı'na getirdiği yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

    Suriye'deki ABD güçleri
    © AP Photo /
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    Türkiye'nin rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakması sonrası ABD de adım attı.

    TRUMP-ERDOĞAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

    ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü telefon görüşmesinin ardından bugün eşzamanlı olarak yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

    KARŞILIKLI AÇIKLANDI

    ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıkladı.

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    'Rusya ile Türkiye, müşterek hava savunma sistemi kurabilir'
    Türkiye'den de mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı ile İç Güvenlik Bakanı'na getirdiği yaptırımları kaldırdığı açıklaması geldi.

    1 Ağustos'ta Trump yönetimi, Küresel Magnitsky Yasası kapsamında, Gül ve Soylu'nun ABD'deki mal varlıkları bloke edip ABD'li kişi ve kurumların iki bakanla iş yapmasına engel getirdiğini ilan etmişti.

    SEMBOLİK AMA İLK

    Gül ve Soylu'nun ABD'de mal varlığı ve iş ilişkisi bulunmasa bile, bu, ABD'den NATO mütefiği Türkiye'nin bakanlarına uygulanan ilk yaptırım olarak tarihe geçmişti.

    Yaptırım kararında, 'Brunson'ın haksız şekilde gözaltına alınıp tutuklanmasında Gül ve Soylu'nun bakanlıklarının sorumluluk taşıdığı, Türkiye'de ciddi insan hakları ihlallerinde bulundukları' ifade edilmişti.

    Çelik- Gümrük vergisi
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    GÖZLER ÇELİK VERGİSİ VE F-35 YAPTIRIMINDA

    Brunson serbest kalana dek Türkiye'ye yaptırım uygulayacağının defalarca altını çizen Trump yönetimden Türkiye'ye karşı alüminyum-çelikte gümrük vergilerinin yükseltilmesi, F-35 teslimatlarının gözden geçirilmesi gibi adımlar da geldi.

    Ancak ABD'li rahip Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de İzmir'de görülen duruşmayla serbest bırakılması ve ardından ülkesine dönmesiyle, iki ülke aralarındaki krizi aşmaya başladı.

    MENBİÇ'TE NİHAYET ORTAK DEVRİYE

    TSK ile ABD ordusunun Menbiç'teki ortak devriyesinden ilk görüntüler
    Genelkurmay Başkanlığı
    Menbiç'teki TSK- ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler
    Dün de TSK ile ABD, Menbiç'te ortak devriyeye başladı.

    Bugün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

    "ABD Hazine Bakanlığının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

    Etiketler:
    Türk Dışişleri, ABD Hazine Bakanlığı, Hami Aksoy, Kirsjten M. Nielsen, Jeff Sessions, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül, Donald Trump, Andrew Brunson, Türkiye, ABD
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