ABD, Rusya'dan yardım istemek zorunda kalma korkusuyla Arktik'te tatbikattan vazgeçmiş

Business Insider'da yer alan bir yazıda ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın ülkenin elindeki tek ağır buzkıran gemisi Polar Star'ın bozulması ve Rusya'dan yardım etmek zorunda kalınması ihtimalinden korktuğu için Arktik'te tatbikat yapmak istemediği belirtildi.

Business Insider'daki bir makaleye göre, Arktik'te en uzun kıyı şeridine sahip Rusya'nın kutup koşullarında faaliyet gösterebilecek çok sayıda buzkıran gemisi var. ABD'ninse sadece biri Arktik ve Antartika'da kullanılabilecek 2 buzkıran gemisi mevcut. Polar Star isimli, Antartika'da kullanılabilecek ağır buzkıran gemisi de 40 yaşında ve kötü durumda.

Yakın zamanda emekli olan Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Paul Zukunft Ulusal Güvenlik Konseyi geminin tatbikat için Kuzey Buz Denizi rotasına gönderilmesini teklif ettiğini ancak kendisinin geminin durumu nedeniyle buna karşı çıktığını söyledi.

Zukunft Konsey yetkililerine "Bu 40 yaşında eski bir gemi. Bu gemiyi çalışır durumda tutmak için kardeş gemisinin parçalarını heba ediyoruz. Size gemide felaket düzeyinde bir mühendislik arızasının meydana gelmeyeceği ve bu nedenle Rusya'dan bizi güvenli bir yere çekmesi için yardım istemek zorunda kalmayacağımızın garantisini veremem. Bunu yapmanın sırası değil" dediğini söyledi.

Yazıda tatbikatın ne zaman yapmak istendiği belirtilmedi, ancak Zukunft teklifi bu ay başında geri çevirdiğini ifade etti.