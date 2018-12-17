ABD, Rusya'dan yardım istemek zorunda kalma korkusuyla Arktik'te tatbikattan vazgeçmiş

Yakın zamanda emekli olan Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Paul Zukunft Ulusal Güvenlik Konseyi geminin tatbikat için Kuzey Buz Denizi rotasına gönderilmesini teklif ettiğini ancak kendisinin geminin durumu nedeniyle buna karşı çıktığını söyledi.
Zukunft Konsey yetkililerine "Bu 40 yaşında eski bir gemi. Bu gemiyi çalışır durumda tutmak için kardeş gemisinin parçalarını heba ediyoruz. Size gemide felaket düzeyinde bir mühendislik arızasının meydana gelmeyeceği ve bu nedenle Rusya'dan bizi güvenli bir yere çekmesi için yardım istemek zorunda kalmayacağımızın garantisini veremem. Bunu yapmanın sırası değil" dediğini söyledi.
Yazıda tatbikatın ne zaman yapmak istendiği belirtilmedi, ancak Zukunft teklifi bu ay başında geri çevirdiğini ifade etti.
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