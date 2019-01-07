ABD’nin büyük çıkartma gemisi Karadeniz’e girdi

Bosphorus Naval News portalı, ABD Donanması’na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Karadeniz’de çekilmiş görüntülerini yayınladı.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 6, 2019

​ABD Deniz Kuvvetleri’nin Avrupa’daki basın dairesi, geminin devriye seferinde bulunmak üzere Karadeniz’e geldiğini doğruladı.

ABD Altıncı Filo Komutanı Lisa Franchetti konuya ilişkin açıklamasında, “USS Fort McHenry gemisinin Karadeniz’e girmesi, bizim bu denizdeki güvenliğe kolektif bağlılığımızı teyit ediyor, ayrıca NATO ve bölgedeki partnerlerimizle zaten güçlü olan ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Amerikan gemilerinin Karadeniz’deki operasyonlarının rutin olduklarını söyleyen Franchetti, geçen yıl bu sularda ABD Donanması’na ait yarım düzine geminin görev yaptığını ifade etti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington’un Karadeniz’deki varlığını arttırma imkânlarını gözden geçirmesi gerektiğini, ayrıca Kiev’e ek silah sevkiyatı yapma olasılığını dışlamadığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açıklamaların ‘barışçıl nitelikte olmadığını ve Ukrayna toplumu içindeki görüşlerin yakınlaştırılmasını hedeflemediğini’ açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD ilişkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'ndaki provokasyonunun esiri olduğunu vurgulamıştı.