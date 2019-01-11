ABD, Arktika’ya savaş gemilerini gönderecek

ABD Donanma Bakanı Richard Spencer, savaş gemilerinin kuzey kesimlerinde çalışma yeteneğini kontrol etmek için bu yaz Arktika’ya gönderileceklerini belirtti.

USNI News'un haberine göre, NATO'nun Norveç'teki Trident Juncture askeri tatbikatına katılan USS Harry S. Truman uçak gemisi, 27 yıl aradan sonra Kuzey Kutup Dairesi'ni geçen ilk Amerikan savaş gemisi olmuştu. ABD'li yetkililer, amacın savaş gemilerinin soğuk iklim koşullarında savaş yeteneğinin kontrolü olduğunu belirtmişti. Gazete, tatbikat sırasında USS Harry S. Truman'ın büyük zorluklar yaşamadığını ancak uçak gemisine eşlik eden diğer savaş gemilerinin kendini iyi göstermediğini kaydetti.

Modern gemilerin, Ticonderoga sınıfı kruvazörlerden farklı olarak buz eriten buhar sistemine sahip olmadığına dikkat çeken Spencer, NATO'nun Arktika'daki operasyonlara yönelik taleplerini artırmaya çağırdı.