NY Times’ın soruşturma iddialarını yalanlayan Trump: Comey’i kovmam Amerika için harika oldu

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times’daki FBI’ın 2017’de FBI Direktörü Comey’i kovmasından sonra hakkında Rusya için çalışıp çalışmadığına dair soruşturma açıldığı iddialarını yalanlayarak onu kovmasının Amerika için harika olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times gazetesinde yer alan ve FBI Direktörü James Comey'nin görevden alınmasından sonra kendisi hakkında FBI tarafından 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını araştırmak için soruşturma açıldığı iddiasına yanıt verdi.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

​İddiaları şaşkınlıkla karşılayan Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, "Vay canına! Şimdi Beceriksiz New York Times'dan FBI'ın neredeyse tamamı kovulan ya da bazı çok kötü sebeplerden ötürü kurumu terk etmek zorunda kalan eski yolsuz liderlerinin; Yalancı James Comey'i kovmamdan sonra nedensiz yere & hiçbir kanıt olmaksızın hakkımda soruşturma açtıklarını öğreniyorum. Tam bir bayağılık!" ifadelerini kullandı.

…Funny thing about James Comey. Everybody wanted him fired, Republican and Democrat alike. After the rigged & botched Crooked Hillary investigation, where she was interviewed on July 4th Weekend, not recorded or sworn in, and where she said she didn’t know anything (a lie),…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

​‘HERKES COMEY'İ KOVMAMI İSTİYORDU'

Trump açıklamalarına şöyle devam etti: "James Comey konusu komik. Herkes onun kovulmasını istiyordu, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar da. Sahtekâr Hillary ile 4 Temmuz'da kayıtsız ve yeminsiz olarak görüşülen, onun da hiçbir şey bilmediğini söylediği (yalan) hileli ve rezil soruşturmadan sonra, Comey'nin kötü yönetimi ve Clinton karmaşasını ele alış biçiminden dolayı (Adalet Bakanlığı'ndan güç gasp etmesinden bahsetmiyorum bile), FBI tam bir çalkantı içindeydi (N.Y. Post'a bakın). Comey'i kovmam Amerika için harika bir gün oldu. O en yakın arkadaşı Bob Mueller tarafından külliyen korunan Sahtekâr bir Polisti. & 13 Öfkeli Demokrat da Hillary Clinton, seçim kampanyası ve Demokratik Ulusal Komite tarafından yürütülen Gerçek Yolsuzluğun (ve çok dahasının) peşinde olmayan, sızdıran makineler."

….the FBI was in complete turmoil (see N.Y. Post) because of Comey’s poor leadership and the way he handled the Clinton mess (not to mention his usurpation of powers from the Justice Department). My firing of James Comey was a great day for America. He was a Crooked Cop…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

…..who is being totally protected by his best friend, Bob Mueller, & the 13 Angry Democrats — leaking machines who have NO interest in going after the Real Collusion (and much more) by Crooked Hillary Clinton, her Campaign, and the Democratic National Committee. Just Watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

‘RUSYA'YA KARŞI OBAMA'DAN DA BUSH'TAN DA CLINTON'DAN DA SERT OLDUM'

Trump, Rusya'ya karşı eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ya da Bill Clinton'dan daha sert olduğunu, ancak Rusya ile anlaşmanın iyi bir şey olduğunu ve günün birinde ilişkilerin yeniden iyi olmasını umduğunu ifade etti.

Trump "Rusya'ya karşı Obama, Bush veya Clinton'dan ÇOK daha sert oldum. Belki tüm diğer başkanlardan daha sert… Bununla birlikte & sık sık söylediğim gibi, Rusya ile anlaşmak iyi bir şey, kötü bir şey değil. Günün birinde Rusya ile yeniden iyi ilişkilerimiz olmasını tamamıyla istiyorum" ifadelerini kullandı.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

​The New York Times, FBI'ın Mayıs 2017'de Comey'nin kovulmasından sonra Trump'ın Rusya için çalışıp çalışmadığına yönelik bir soruşturma başlattığını ileri sürmüştü. Soruşturma kapsamında Trump'ın davranışlarının bir ulusal güvenlik tehdidi yaratıp yaratmadığının araştırıldığı ifade edilmişti.