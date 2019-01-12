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18:05 12 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    NY Times’ın soruşturma iddialarını yalanlayan Trump: Comey’i kovmam Amerika için harika oldu

    © REUTERS / Jim Young
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times’daki FBI’ın 2017’de FBI Direktörü Comey’i kovmasından sonra hakkında Rusya için çalışıp çalışmadığına dair soruşturma açıldığı iddialarını yalanlayarak onu kovmasının Amerika için harika olduğunu belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times gazetesinde yer alan ve FBI Direktörü James Comey'nin görevden alınmasından sonra kendisi hakkında FBI tarafından 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını araştırmak için soruşturma açıldığı iddiasına yanıt verdi.

    ​İddiaları şaşkınlıkla karşılayan Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, "Vay canına! Şimdi Beceriksiz New York Times'dan FBI'ın neredeyse tamamı kovulan ya da bazı çok kötü sebeplerden ötürü kurumu terk etmek zorunda kalan eski yolsuz liderlerinin; Yalancı James Comey'i kovmamdan sonra nedensiz yere & hiçbir kanıt olmaksızın hakkımda soruşturma açtıklarını öğreniyorum. Tam bir bayağılık!" ifadelerini kullandı.

    ‘HERKES COMEY'İ KOVMAMI İSTİYORDU'

    Trump açıklamalarına şöyle devam etti: "James Comey konusu komik. Herkes onun kovulmasını istiyordu, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar da. Sahtekâr Hillary ile 4 Temmuz'da kayıtsız ve yeminsiz olarak görüşülen, onun da hiçbir şey bilmediğini söylediği (yalan) hileli ve rezil soruşturmadan sonra, Comey'nin kötü yönetimi ve Clinton karmaşasını ele alış biçiminden dolayı (Adalet Bakanlığı'ndan güç gasp etmesinden bahsetmiyorum bile), FBI tam bir çalkantı içindeydi (N.Y. Post'a bakın). Comey'i kovmam Amerika için harika bir gün oldu. O en yakın arkadaşı Bob Mueller tarafından külliyen korunan Sahtekâr bir Polisti. & 13 Öfkeli Demokrat da Hillary Clinton, seçim kampanyası ve Demokratik Ulusal Komite tarafından yürütülen Gerçek Yolsuzluğun (ve çok dahasının) peşinde olmayan, sızdıran makineler."

    ‘RUSYA'YA KARŞI OBAMA'DAN DA BUSH'TAN DA CLINTON'DAN DA SERT OLDUM'

    Trump, Rusya'ya karşı eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ya da Bill Clinton'dan daha sert olduğunu, ancak Rusya ile anlaşmanın iyi bir şey olduğunu ve günün birinde ilişkilerin yeniden iyi olmasını umduğunu ifade etti.

    Trump "Rusya'ya karşı Obama, Bush veya Clinton'dan ÇOK daha sert oldum. Belki tüm diğer başkanlardan daha sert… Bununla birlikte & sık sık söylediğim gibi, Rusya ile anlaşmak iyi bir şey, kötü bir şey değil. Günün birinde Rusya ile yeniden iyi ilişkilerimiz olmasını tamamıyla istiyorum" ifadelerini kullandı.

    ​The New York Times, FBI'ın Mayıs 2017'de Comey'nin kovulmasından sonra Trump'ın Rusya için çalışıp çalışmadığına yönelik bir soruşturma başlattığını ileri sürmüştü. Soruşturma kapsamında Trump'ın davranışlarının bir ulusal güvenlik tehdidi yaratıp yaratmadığının araştırıldığı ifade edilmişti.

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    Etiketler:
    FBI'dan Trump'a soruşturma iddiası, The New York Times (NYT), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump, James Comey, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, ABD, Rusya
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