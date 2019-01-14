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15:42 14 Ocak 2019
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    ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez

    ABD siyasetinin parlayan yıldızı Cortez, yükselişini sosyal medyaya da taşıdı: Trump'ın ardından 2. sırada

    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
    ABD
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    Kasım ayında yapılan ara seçimlerde büyük bir başarı gösterek Temsilciler Meclisi'ne giren Demokrat Partili milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez, siyasette yakaladığı başarıyı kısa süre içerisinde sosyal medyaya da taşıdı ve ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra Twitter'da en çok etkileşim alan ikinci siyasetçi oldu.

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    © REUTERS / Brian Snyder
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    Temsilciler Meclisi'nin genç üyesi olan 29 yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez, ABD siyasetindeki hızlı yükselişini sosyal medyada da yakalamış gibi gözüküyor.

    Axios'un sayfasına taşıdığı CrowdTangle sosyal medya veri ölçüm ve değerlendirme platformunun araştırmasına göre, Cortez'in 1 ay içerisindeki Twitter etkilişiminin ABD'nin 5 büyük medya kuruluşunun toplamından daha fazla olduğunu ortaya koydu.

    ​Kasım ayında gerçekleşen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazanan Cortez, görevine yeni başlamış olsa da doğru sosyal medya kullanımı ve yönetimiyle kısa sürede birçok siyasiyi geride bıraktı.

    Geçen Aralık ayının 11'inden 2019'un 11 Ocak'ına kadarki 1 aylık süre içerinde Cortez'in ‘@AOC' adlı Twitter hesabı, retweet (yeniden paylaşım), like (beğenme) ve yorumlar baz alındığında toplamda 11.8 milyonluk bir etkileşime ulaştı. Genç vekilin ulaştığı etkileşim sayısı, 4.6 milyon etkileşime sahip Senatör Kamala Harris ve aynı zaman diliminde 4.4 milyon etkileşim alan eski ABD Başkanı Barack Obama gibi ünlü Demokrat Partili siyasetçileri geride bıraktı.

    Toplamda 39.8 milyon Twitter etkileşime sahip ABD Başkanı Donald Trump'ın arkasında 2. sıraya yerleşen Cortez, 2.37 milyon takipçiye sahip.

    11 Aralık 2018 ile 11 Ocak 2019 arasında ABD'de Twitter en yüksek etkileşim rakamlarına göre oluşturan liste
    © Fotoğraf : https://www.axios.com/ocasio-cortez-dominates-twitter-6a997938-b8a5-4a8b-a895-0a1bcd073fea.html
    11 Aralık 2018 ile 11 Ocak 2019 arasında ABD'de Twitter en yüksek etkileşim rakamlarına göre oluşturan liste

    Twitter
    © REUTERS / Kacper Pempel
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    Ayrıca Cortez'in, Trump'ın, ABD-Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın finansmanı konusunda karşı karşıya geldiği ve hükümetin kapanmasıyla sonuçlanan görüşmelerde, yer alan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in Twitter'da ulaştıkları etkileşim sayısını da kolaylıkla geçtiği görülüyor.

    Öte yandan Cortez'in bir aylık zaman dilimi içerişinde ulaştığı yaklaşık 12 milyonluk etkileşim sayısının, ABD'nin köklü basın organlarının bile geride bıraktı. Genç siyasetçinin etkileşim sayısı, 3.1 milyon Twitter etkileşimine sahip CNN, The Hill (2.3 milyon), ABC (2.2 milyon), The New York Times (1.8 milyon) ve MSNBC'nin (1.6 milyon) toplamından daha fazla Twitter etkileşimine ulaştı.

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    Etiketler:
    CrowdTangle sosyal medya veri ölçüm ve değerlendirme platformu, Axios haber sitesi, ABD Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi, Twitter, Alexandria Ocasio-Cortez, ABD
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