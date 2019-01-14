ABD siyasetinin parlayan yıldızı Cortez, yükselişini sosyal medyaya da taşıdı: Trump'ın ardından 2. sırada

Axios'un sayfasına taşıdığı CrowdTangle sosyal medya veri ölçüm ve değerlendirme platformunun araştırmasına göre, Cortez'in 1 ay içerisindeki Twitter etkilişiminin ABD'nin 5 büyük medya kuruluşunun toplamından daha fazla olduğunu ortaya koydu.
A quick note to you all.— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 6, 2019
Let us never, ever, ever give up. pic.twitter.com/DqIOXj2DUB
Kasım ayında gerçekleşen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazanan Cortez, görevine yeni başlamış olsa da doğru sosyal medya kullanımı ve yönetimiyle kısa sürede birçok siyasiyi geride bıraktı.
Geçen Aralık ayının 11'inden 2019'un 11 Ocak'ına kadarki 1 aylık süre içerinde Cortez'in ‘@AOC' adlı Twitter hesabı, retweet (yeniden paylaşım), like (beğenme) ve yorumlar baz alındığında toplamda 11.8 milyonluk bir etkileşime ulaştı. Genç vekilin ulaştığı etkileşim sayısı, 4.6 milyon etkileşime sahip Senatör Kamala Harris ve aynı zaman diliminde 4.4 milyon etkileşim alan eski ABD Başkanı Barack Obama gibi ünlü Demokrat Partili siyasetçileri geride bıraktı.
Toplamda 39.8 milyon Twitter etkileşime sahip ABD Başkanı Donald Trump'ın arkasında 2. sıraya yerleşen Cortez, 2.37 milyon takipçiye sahip.
Öte yandan Cortez'in bir aylık zaman dilimi içerişinde ulaştığı yaklaşık 12 milyonluk etkileşim sayısının, ABD'nin köklü basın organlarının bile geride bıraktı. Genç siyasetçinin etkileşim sayısı, 3.1 milyon Twitter etkileşimine sahip CNN, The Hill (2.3 milyon), ABC (2.2 milyon), The New York Times (1.8 milyon) ve MSNBC'nin (1.6 milyon) toplamından daha fazla Twitter etkileşimine ulaştı.
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