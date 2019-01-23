ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Venezüellalı muhaliflere 'özgürlük için seslerini yükseltmeleri' çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtlarına ve muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclise desteğini ifade etti.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Bir darbe girişiminin daha akamete uğratıldığı Venezüella'dan kareler 10

Mike Pence, bir video mesajı yayımlayarak, "ABD'nin sarsılmaz desteğinin, ülkelerine demokrasi getirme çabaları gösteren Venezüellalılarla olduğunu" belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu "iktidarı elinde bulundurma konusunda meşru dayanağı olmayan bir diktatör" olarak nitelendiren Pence, ABD'nin, halkın seçtiği Ulusal Meclisi Venezüella'daki demokrasinin son izi olarak tanıma konusunda diğer özgürlük seven ülkelere katıldığını kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun, geçici bir hükümet kurma çağrısını desteklediğini ifade eden Pence, Amerikan halkının ülkede demokrasi sağlanana kadar Venezüellalılarla birlikte olacağını aktardı.

Pence, Venezüella halkına "özgürlük için seslerini yükseltmeleri" çağrısı yaptı.

DARBE GİRİŞİMİ

Venezüella Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, dün, Devlet Başkanı Maduro hükümeti karşıtı ayaklanma çağrısı yapan Ulusal Muhafız Birliğinden 27 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

Ülkede üniformalı bir grubun çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir dizi video üzerine bazı kişilerin sokaklara döküldüğü, güvenlik güçlerinin de göstericilere müdahale ettiği aktarılmıştı.