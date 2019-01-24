Pompeo: Venezüella'da personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "ABD diplomatik personelinin ülkeden ayrılması için 72 saat süre tanıyoruz" açıklamasının ardından, konuya ilişkin "Venezüella'da personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz" dedi.