Pompeo, '2020'de senatörlük için yarışacağı' spekülasyonunu yanıtladı

'BAŞKANIM NE DERSE O'
Pompeo "Pek çok kişi bana ulaştı ve bunu yapmam gerektiğini söyledi. Ben de onlara Dışişleri Bakanı olarak çok yoğun bir gündemim bulunduğunu ve Başkan Trump istediği sürece bunu yapma eğiliminde olduğumu söyledim" yanıtını verdi.
MacCallum'un sıkıştırmaya devam ettiği Pompeo, "Her gün Başkan Trump'ın Amerika'yı güvende tutmak için benden istediklerini yaptığımdan emin olmaya çalışıyorum. Tek odak noktam bu" diye ısrar etti.
Asker kökenli olan ve 2011-17 arasında Temsilciler Meclisi Kansas milletvekili seçilerek güvenlik-istihbarat komisyonlarında önemli roller alan Pompeo, 20 Ocak 2017'de başlayan Başkan Donald Trump'ın yönetiminde ilkin CIA Direktörü, ardından Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.
Diğer yandan Senatör Roberts'ın bu dönem sonunda emekliye ayrılacağını açıklamasının ardından, koltuğuna pek çok talip çıktı.
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