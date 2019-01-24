Pompeo, '2020'de senatörlük için yarışacağı' spekülasyonunu yanıtladı

ABD Başkanı'nın 2. döneminde dışişleri bakanını değiştirmesi geleneği varken, bu görevdeki Mike Pompeo, 2020 yılında Kansan Senatörü seçilmek için çalışacağına dair söylentilere yanıt verdi.

Fox News'da Martha MacCallum'un sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, 2020 seçimlerinde Kansas Senatörü Pat Roberts'ın koltuğuna talip olacağına dair spekülasyon hatırlatıldı.

'BAŞKANIM NE DERSE O'

Pompeo "Pek çok kişi bana ulaştı ve bunu yapmam gerektiğini söyledi. Ben de onlara Dışişleri Bakanı olarak çok yoğun bir gündemim bulunduğunu ve Başkan Trump istediği sürece bunu yapma eğiliminde olduğumu söyledim" yanıtını verdi.

MacCallum'un sıkıştırmaya devam ettiği Pompeo, "Her gün Başkan Trump'ın Amerika'yı güvende tutmak için benden istediklerini yaptığımdan emin olmaya çalışıyorum. Tek odak noktam bu" diye ısrar etti.

Senato Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın kendisine telefon açıp "Senato seçimlerine girmeyi düşünür müsün" diye sorduğunu aktaran Dışişleri Bakanı "Kendisine beni aramasını takdir ettiğimi söyledim" diye ekledi.

Asker kökenli olan ve 2011-17 arasında Temsilciler Meclisi Kansas milletvekili seçilerek güvenlik-istihbarat komisyonlarında önemli roller alan Pompeo, 20 Ocak 2017'de başlayan Başkan Donald Trump'ın yönetiminde ilkin CIA Direktörü, ardından Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Diğer yandan Senatör Roberts'ın bu dönem sonunda emekliye ayrılacağını açıklamasının ardından, koltuğuna pek çok talip çıktı.