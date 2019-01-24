Bolton: Venezüella'nın gelir kaynakları Guaido liderliğindeki hükümete gitmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Bugün odaklandığımız şey, gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarıyla olan bağlantısını kesmektir. Bu gelirler, Venezüella'nın anayasal geçici başkanı olarak kabul ettiğimiz Juana Guaido liderliğindeki meşru hükümete gitmeli" dedi.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins 'ABD, Venezüella'daki darbe girişiminin arkasında değil tam önünde'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Venezüella 'daki gelişmeler kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Trump'ın daha önce Venezüella'ya askeri bir müdahalenin seçenekler arasında olduğu ifadesi hatırlatılarak konuya ilişkin fikri sorulan Bolton, tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Bolton, "Bugün odaklandığımız şey, gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarıyla olan bağlantısını kesmektir. Bu gelirler, Venezüella'nın anayasal geçici başkanı olarak kabul ettiğimiz Juan Guaido liderliğindeki meşru hükümete gitmeli. Bu kapsamda Avrupa'daki meslektaşlarımızla, bu yeni meşru hükümete siyasi destek verilerek güçlendirilmesi için görüşmeler yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE: GUAİDO'NUN VENEZÜELLA'YI İLERİYE GÖTÜRECEK KİŞİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Venezüella’nın meşru lideri olmadığını savunarak, "İngiltere, Juan Guaido’nun Venezüella’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor" dedi.

Hunt, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington’da, Venezüella'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezüella’daki durumdan kaygılı olduklarını belirten Hunt, "Nicolas Maduro’nun Venezüella’nın meşru lideri olmadığı açık.” ifadesini kullandı.

20 Mayıs’ta yapılan seçimlerin kusurlu olduğunu, muhalefetin yasaklandığı ve oy sayımında kuralsızlıklar yaşandığını ileri süren Hunt, "Bu rejim Venezüella halkına anlatılmaz bir zarar verdi. Nüfusun yüzde 10’u çektikleri yüzünden ülkeyi terk etti. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezüella’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor. Bunun gerçekleşmesi için ABD, Kanada, Brezilya ve Arjantin’e destek veriyoruz." diye konuştu.

'ABD VE İNGİLTERE VENEZÜELLA'DA DEMOKRATİK HÜKÜMET KURULMASI GEREKSİNİMİNDE MUTABIK'

© AFP 2018 / Federico Parra Venezüella'dan ABD'li diplomatlara uyarı: Terk etmezseniz elektrik ve gazınızı keseriz

Öte yandan, Hunt, gün içerisinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Hunt'ın İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çekilmesi kapsamında yapılan hazırlıklara dair Pence'e brifing verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Yardımcısı Pence ve Bakan Hunt, ABD ve İngiltere arasındaki ikili ticaret anlaşması için duyulan karşılıklı isteği teyit etti. Ayrıca Başkan Yardımcısı, ABD'nin geçici Cumhurbaşkanı Guaido’ya verdiği desteği yinelerken, Venezüella’da anayasal ve demokratik bir hükümet kurulması gereksiniminde mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Suriye ve Yemen'deki durumun da ele alındığı bildirildi.