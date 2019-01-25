Trump'ın eski danışmanı Roger Stone gözaltına alındı

Gelen ilk bilgilere göre Trump'ın yakın isimlerinden biri olan Roger Stone'un gözaltına alındığını Özel Savcı Robert Mueller açıkladı.

BREAKING: Roger Stone has been arrested following an indictment by Robert Mueller pic.twitter.com/pFmAigDmNU — kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhimshubber) January 25, 2019

​Stone'a, 'yalan beyanda bulunmak', 'yalan beyanda bulunması için sanığı tehdit etme' gibi 7 farklı suçlama yöneltiliyor.

İddianamede Stone'un 2017'de İstihbarat Komitesi'ne birçok yanlış beyanda bulunduğu belirtiliyor.

© REUTERS / Jonathan Erns Trump'ın eski avukatı Cohen'e 3 yıl hapis cezası

Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında Özel Savcılık Ofisi tarafından soruşturulan Stone, 2016 seçimlerinden önce WikiLeaks tarafından yayınlanan e-postaların kaynağını bilmediğini iddia etmişti.

Stone'un ayrıca Hillary Clinton'un kampanyasını sabote etmek için WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile işbirliği yaptığı iddia edilmişti.

2016'da Clinton'un seçim kampanyası başkanı John Podesta, Stone'u WikiLeaks sızıntısı hakkında önceden bilgi sahibi olmakla suçlamıştı.

Stone'un bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

2017'de, Rusya'nın 2016 seçimlerinde karışma girişimleri iddialarını sorgulamak için başlatılan soruşturma kapsamında, Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve özel avukatı Michael Cohen'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Rusya, defalarca seçime müdahale ettiği iddialarını reddetmiş ve Clinton'un Trump'a karşı beklenmedik yenilgisinin ve var olan yolsuzluk olaylarının üzerinin kapatılmak için bu iddiaların öne sürüldüğünü belirtmişti.

Trump ise Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiriyor.