Trump'ın eski danışmanı Roger Stone gözaltına alındı

Gelen ilk bilgilere göre Trump'ın yakın isimlerinden biri olan Roger Stone'un gözaltına alındığını Özel Savcı Robert Mueller açıkladı.
BREAKING: Roger Stone has been arrested following an indictment by Robert Mueller pic.twitter.com/pFmAigDmNU— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhimshubber) January 25, 2019
Stone'a, 'yalan beyanda bulunmak', 'yalan beyanda bulunması için sanığı tehdit etme' gibi 7 farklı suçlama yöneltiliyor.
İddianamede Stone'un 2017'de İstihbarat Komitesi'ne birçok yanlış beyanda bulunduğu belirtiliyor.
Stone'un ayrıca Hillary Clinton'un kampanyasını sabote etmek için WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile işbirliği yaptığı iddia edilmişti.
2016'da Clinton'un seçim kampanyası başkanı John Podesta, Stone'u WikiLeaks sızıntısı hakkında önceden bilgi sahibi olmakla suçlamıştı.
Stone'un bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.
Rusya, defalarca seçime müdahale ettiği iddialarını reddetmiş ve Clinton'un Trump'a karşı beklenmedik yenilgisinin ve var olan yolsuzluk olaylarının üzerinin kapatılmak için bu iddiaların öne sürüldüğünü belirtmişti.
Trump ise Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiriyor.
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