ABD, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido'ya önceden destek sözü vermiş

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmeden bir gece önce Venezüella'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu telefonla arayarak "ABD senin yanında" mesajı verdiği öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Pence ile Guaido arasındaki ilişkiye dair detaylar yer aldı.

Habere göre, 23 Ocak Çarşamba günü kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak ilan eden Guaido, ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten bir telefon aldı.

Telefonda Guaido'ya, ABD'nin tam desteğini dile getiren Pence, Anayasadaki ilgili maddeden hareketle başkanlığını ilan etmesi durumunda ABD'nin kendisini resmi olarak tanıyacağını belirtti.

Haberde, ABD'li bazı yetkililerle Guaido ve çalışma ekibi arasında son birkaç haftadır gizlice üzerinde çalışılan bir planın bu telefonla zirve noktasına ulaştığı ve ertesi gün Guaido'nun harekete geçtiği kaydedildi.

WSJ'nin haberinde, Guaido'nun başkanlığını ilan etmesinin hemen ardından çok kısa sürede ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Guaido'yu resmen tanıdığına dikkat çekildi.