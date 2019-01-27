New York'ta Maduro'ya destek gösterisi

Venezüella bayrağı açan göstericiler, "ABD, ellerini Venezüella'dan çek" sloganı attı.
Yapılan konuşmada, "Venezüella'nın demokratik olarak seçilmiş lideri Nicolas Maduro'ya destek vermek ve ABD'nin emperyalizmine karşı çıkmak için bugün buradayız." ifadeleri kullanıldı.
VENEZELLA'DA NE OLDU?
Venezüella'da 23 Ocak'ta muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.
Maduro gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiğini açıklamış ve Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.
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