New York'ta Maduro'ya destek gösterisi

Union Square Park'ta bir araya gelen bir grup gösterici, ABD'nin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasına tepki gösterdi.

Venezüella bayrağı açan göstericiler, "ABD, ellerini Venezüella'dan çek" sloganı attı.

Yapılan konuşmada, "Venezüella'nın demokratik olarak seçilmiş lideri Nicolas Maduro'ya destek vermek ve ABD'nin emperyalizmine karşı çıkmak için bugün buradayız." ifadeleri kullanıldı.

VENEZELLA'DA NE OLDU?

Venezüella'da 23 Ocak'ta muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

© REUTERS / Benoit Tessier Fransa, Venezüella'daki durumu bölge güvenliği için tehdit olarak nitelendirdi

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiğini açıklamış ve Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.