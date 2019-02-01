Beyonce'dan çekiliş ilanı: Vegan olan hayranlarından birine 30 yıl geçerli konser bileti

Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, bir hayranlarına çekilişle 30 yıl boyunca geçerli olacak konser bileti vereceklerini açıkladı. Çekilişe katılabilmenin koşulu ise daha fazla bitkisel ürünle beslenmek.

Beyonce, instagram hesabı üzerinden duyurduğu çekilişte "Sizin yeşil ayak iziniz ne kadar? Profilimdeki linke tıklayın ve Jay ile benim konserlerime ömür boyu bilet kazanma şansını yakalayın" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı 'yarışmayı' veganlığın çevreye olan olumlu etkilerine dikkat çeken Greenprint Project ile birlikte gerçekleştiriyor.

Hayranların çekilişe katılmaya hak kazanabilmek için yedikleri vegan (hayvansal ve hayvan kaynaklı ürün içermeyen) yemeklerin fotoğraflarını paylaşmaları gerekiyor.