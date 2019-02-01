Trump'tan 'yeni INF' açıklaması: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

1987'de ABD ile Sovyetler arasında imzalanmış anlaşmanın Amerikan-Rus yapısına aykırı bir açıklama yapan Trump, başta Çin olmak üzere diğer nükleer güçleri de kapsayan geniş çaplı yeni bir anlaşma arzuladığının işaretini verdi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump şunları söyledi:

"Herkesi büyük ve güzel bir odaya toplayabileceğimizi ve çok daha iyi yeni bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum. Kesinlikle bunun gerçekleştiğini görmek isterim."

Öncesinde Trump'ın yayımladığı açıklamada, ABD'nin INF'den çekilmeye başlaması 'Rusya'nın uzun zamandır süren ihlalleri' iddiasına bağlanarak Moskova suçlanmıştı.