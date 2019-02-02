MSNBC sunucusu: Rusya sizi ve ailenizi dondurarak öldürecek

Amerikan MSNBC televizyonu sunucusu Rachel Maddow, izleyicilere Rusya’nın şiddetli soğukların olduğu bir dönemde ABD’de enerji krizi çıkarması durumunda neler olabileceğini hayal etmeyi teklif etti.

WikiLeaks'in Twitter hesabından yayınladığı videoda, MSNBC sunucusu Rachel Maddow'un, ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan anormal ayazın konu alındığı programda, Rusya yüzünden ülkedeki ısıtma tesislerinin devre dışı kalabileceğini söyledi.

U.S. largest audience TV host, MSNBC's Rachel Maddow (Democratic party aligned) this evening: Russia will freeze you and your family to death. pic.twitter.com/2KL4STsQpg — WikiLeaks (@wikileaks) 31 Ocak 2019

Sunucu, izleyicilere, "Bahçenizdeki sıcaklığın Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıkla aynı olduğu gün, dış müdahale yüzünden sınırsız bir süre için ısıtmadan mahrum kalsaydınız ne yapardınız?" diye sordu.

WikiLeaks, bu tür açıklamaların, "ABD'de en büyük izleyici kitlesine sahip" bir sunucunun yaptığına dikkat çekiyor.

Twitter kullanıcıları, Maddow'un sorularını garip ve yersiz buldu.

João Miguel Aliano, "Bu sürrealizmin sebep ve hedefinin reytingler olduğu gerçeği olmasaydı onun deli olduğunu söyleyebilirdik" yorumunda bulundu.

You would call her delirious if not by the fact that this surrealism has pull and purpose: tv ratings. The faits divers of yellow press is the norm. Thats true social devolution. — João Miguel Aliano (@joaoaliano) 1 Şubat 2019

Televizyon sunucusu Sameera Khan da, "Çok garip bir ülkede yaşıyorum" diye mesaj attı.

I live in a very strange country. — Sameera Khan (@SameeraKhan) 31 Ocak 2019

BennoWitter rumuzlu takipçi de, "Milyonlarca dolar kazanan biri için bu kadın şaşırtıcı derecede zayıf psikolojik sağlığa sahip" ifadesini kullandı.

kuldeep adhikari'nin yorumunda, "Son zamanlar Amerika ahmaklar ülkesi oldu" dendi.

Ozgur Zeren, "Birkaç dakika önce peynir yiyordum. Onu biraz tuzlamak istedim. Biraz aldım ve ekledim. Ama yiyince bunun aslında şeker olduğunu fark ettim. Rusların tuzumu şekerle değiştirdiğinden eminim. Kahrolası Ruslar. Her yerdeler" diye espri yaptı.

Rus karşıtlığıyla bilinen Rachel Maddow, 2016'da ABD'ye saldıran hackerlerin arkasında şahsen Rusya Devlet Başkanı'nın durduğunu iddia etmişti