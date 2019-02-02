Bolton, kasırganın vurduğu Küba’ya yardım eden Maduro’yu eleştirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kasırganın facia ortamı yarattığı Küba’ya insani yardım gönderme kararını eleştirdi. Bolton, Maduro’nun bu tür yardımlarla ‘destek satın aldığını’ iddia etti.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maduro'nun yurtdışından nasıl destek satın aldığına dair yeni bir örnek daha. Kendi halkına yardım etmek yerine Maduro, Küba'daki hamilerine yardım etmeyi yeğliyor. ABD, Venezüella'nın meşru hükümetini desteklemeye hazır" diye yazdı.

Yet another example of Maduro buying his protection from abroad. Instead of helping his own people, Maduro prefers to help his patrons in Cuba… U.S. stands ready to support the legitimate government of Venezuela. https://t.co/IjGPms1L4r — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 Şubat 2019

Daha önce Venezüella Dışişleri Bakanı Nestor Reverol, Küba'nın başkenti Hava'yı vuran kasırganın ardından yolların temizlenmesi ve yıkılan evlerin onarımı veya yeniden yapımı için bu ülkeye özel ekipman gönderildiğini açıklamıştı.

Küba'daki kasırgada 4 kişinin öldüğü, 195 kişinin de yaralandığı, 1200'den fazla binanın kısmen veya tamamen yıkıldığı bildirilmişti.