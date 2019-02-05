ABD'den Batılı ülkelere çağrı: Yakalanan IŞİD üyelerini alın

Palladino, YPG'nin de yardım ettiği operasyonlar sonucu teslim alınan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin tam sayısını açıklamadı. Ancak rakamın yaklaşık olarak 850 civarında olduğu tahmin ediliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iade edilerek yargılanıp biran önce cezalarının verilmesi gerektiğini vurguladı.
FRANSA, GERİ ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Fransız kanalı BFMTV'ye konuşan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Fransa'ya geri dönen herkes mahkemeye havale edilecek. Hapse girmelerine gerek olup olmadığına yargıç karar verecek" demişti.
79 KOALİSYON ÜYESİ WASHNGTON'DA
İnsan Hakları İzleme (HRW) birkaç ay önce yayımladığı raporda ABD'nin, Suriye'de yakalanan IŞİD üyelerini, gözaltında tutulmaları ve yargılanmaları için yasa dışı bir şekilde Irak'a götürdüğünü ve bu kişilere işkence uyguladığını duyurmuştu.
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