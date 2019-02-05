ABD'den Batılı ülkelere çağrı: Yakalanan IŞİD üyelerini alın

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yakalanan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından alınması için çağrı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından yakalanan söz konusu yabancı uyruklu savaşçıların güvenli ve insani koşullarda tutulduğunu açıkladı.Palladino, YPG'nin de yardım ettiği operasyonlar sonucu teslim alınan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin tam sayısını açıklamadı. Ancak rakamın yaklaşık olarak 850 civarında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iade edilerek yargılanıp biran önce cezalarının verilmesi gerektiğini vurguladı.

FRANSA, GERİ ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçen hafta DSG'nin gözaltında tuttuğu 130 IŞİD üyesi Fransız vatandaşı birkaç hafta içinde iade edileceği açıklanmıştı.

Fransız kanalı BFMTV'ye konuşan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Fransa'ya geri dönen herkes mahkemeye havale edilecek. Hapse girmelerine gerek olup olmadığına yargıç karar verecek" demişti.

79 KOALİSYON ÜYESİ WASHNGTON'DA

© REUTERS / Joshua Roberts IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı Washington'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD ile mücadele eden koalisyon üyesi 79 ülkenin katılımıyla 6 Şubat'ta Washington'da bir konferans düzenleyecek. ABD ordusu yaklaşık 4 senedir savaştığı Suriye'den, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine askerlerini çekme kararı almıştı.

İnsan Hakları İzleme (HRW) birkaç ay önce yayımladığı raporda ABD'nin, Suriye'de yakalanan IŞİD üyelerini, gözaltında tutulmaları ve yargılanmaları için yasa dışı bir şekilde Irak'a götürdüğünü ve bu kişilere işkence uyguladığını duyurmuştu.