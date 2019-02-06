Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısında 'ikili ilişkiler' vurgusu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD çalışma grubunun son toplantısı kapsamında taraflar arasında ABD'nin Başkenti Washington'da yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tarafların Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, müttefiklik gereğince ortak endişelerin dile getirilmesi konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi.

Öte yandan, yapılan ikili görüşmenin ardından her iki ülke heyetinin çalışma grubu kapsamında bir araya geldiği ifade edildi.

Heyetlerin, Suriye, Terörle mücadele, savunma, diplomatik ve hukuki konuları ele aldığı vurgulanan açıklamada, "Her iki taraf, bahsedilen konularda ilerleme kaydedebilmek için beraber çalışmanın devam etmesine yönelik kararlılıklarını gösterdi" ifadesine yer verildi.

Bugünkü toplantının daha önce 8 Ocak'ta Washington'da yapılması planlanmış, ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara ziyareti nedeniyle toplantı 5 Şubat'a ertelenmişti.