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    ABD Asker Irak Suriye

    ABD'nin Suriye ve Afganistan'dan çekilmesine karşı çıkan yasa Senatodan geçti

    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    ABD
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    ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'daki askerleri hızlıca çekmesine karşı çıkan maddeyi de içeren bir yasa tasarısını onayladı.

    Joseph Votel
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Senato, ABD'nin yeni Ortadoğu politikasını belirleyecek yasa tasarısını 23'e karşı 77 oy ile kabul etti. Tasarıya her iki partiden de senatörler destek verdi.

    Söz konusu tasarıya eklenen yeni bir madde ile Trump, Suriye ve Afganistan'daki ABD varlığını sürdürmeye ve buradaki askerleri geri çekmemeye davet ediliyor.

    "Ortadoğu'da Amerika'nın Güvenliğini Güçlendirme" adı verilen tasarı, Kongrenin geçen döneminde üzerinde çalışılan ve iki partinin de destek verdiği 4 yasa tasarısının birleşmesinden oluşuyor.

    Bu yasalardan ikisi, ABD'nin İsrail ve Ürdün ile bağlarının güçlendirilmesini içeriyor. Üçüncü tasarı İsrail'e karşı boykot, tecrit ve yaptırım hareketlerinin zayıflatılmasını, dördüncü tasarı ise Suriye'de Esed rejimine ek yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

    ABD askerleri Türkiye-Suriye sınırında
    © AFP 2018 / Delil souleiman
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    Öte yandan, söz konusu yasa tasarısında "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine ilişkin madde nedeniyle Demokrat senatörler tepki gösterdi.

    Demokrat Senatörler, kendilerinin İsrail nedeniyle yasaya karşı çıkmaması için Cumhuriyetçilerin tasarıya, Afganistan ve Suriye ile ilgili maddeleri eklediğini öne sürdü.

    Suriye ve Afganistan ile ilgili maddeyi yasa tasarısına ekleyen Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, geçen hafta Senato'da yaptığı konuşmada, "IŞİD ve El Kaide henüz yenilmedi. Amerikan ulusal güvenlik çıkarları, buradaki (Suriye) misyonlarımızı devam ettirmemizi gerektirir." ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi, Afganistan, Suriye, ABD
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