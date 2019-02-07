IŞİD karşıtı koalisyon'un bazı üyelerinden ortak Suriye açıklaması

ABD ile IŞİD karşıtı koalisyon'un bazı üyeleri, Suriye'deki savaşa askeri bir çözüm olmadığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden siyasi çözüm çabalarına destek vereceklerini açıkladı.

© REUTERS / Denis Balibouse BM'den 7 ülkeye Suriye anayasası taslağı için görüşme daveti

ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Washington'da düzenlenen IŞİD karşıtı koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Suriye'deki savaşın askeri bir çözümünün olmadığına işaret edilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 numaralı kararı ve diplomasi ve uluslararası kararlar doğrultusunda BM çabalarına destek verileceği belirtildi.

‘BMGK'NİN KARARIYLA TUTARLI BİR SİYASİ ÇÖZÜM BULMA KONUSUNDA KARARLIYIZ'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

© AFP 2018 / Brendan Smialowski ABD öncülüğündeki koalisyondan bildiri: IŞİD'e karşı mücadele bitmedi

"Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ya da askeri bir çözüm aramak isteyenlerin yalnızca bölgedeki gerilimi tırmandıracağı ve çatışma riskini artıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz. Çabalarımızı devam ettirmeye ve BMGK'nin 2254 numaralı kararıyla tutarlı bir siyasi çözüm bulma konusunda kararlıyız."

Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in çabalarına da destek verildiği kaydedilen açıklamada, Suriye'deki tüm taraflara savaşı bitirme çağrısı yapıldı.

Öte yandan, IŞİD karşıtı koalisyon'un 79 ülke temsilcisi toplantıların ardından aile fotoğrafı çektirdi.