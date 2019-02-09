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02:01 09 Şubat 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını noktaladığında, arkasında duran Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin alkışı ve tebessümü

    Pelosi: Trump'ı aşağılamak için değil, takdir etmek için alkışladım

    © AFP 2018 / Doug Mills
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının ardından yaptığı hareketlerle 'O nasıl alkıştı öyle' dedirten Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sözsüz şekilde aşağılayıp alay etmenin yeni bir tarzını yarattığı tezlerini reddetti.

    Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Kutuplaştırmada ekol yaratmış ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Şubat'taki Birliğin Durumu konuşması hep bu görüntüyle gündeme gelecek:

    Trump konuşmasını "İntikam, direniş, cezalandırma politikalarını reddetmek ve işbirliği, uzlaşı, ortak çıkarların sınırsız potansiyelini kucaklamak zorundayız" diye noktaladığında, arkasında duran Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ona bakması, ayağa kalkması ve alışılmadık bir tarzda alkışlaması ve bunun üzerine Trump dönüp ona baktığında Pelosi'nin yüzünde oluşan ifade…

    Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi konusunda hükümetin kapalı kaldığı dönemde polemiğe girmekten geri durmadığı Demokrat Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin, 'intikam politikasının terk edilmesi' çağrısı yapan Trump'ı alkışladığı anlardan bir kare de kinaye olarak yorumlandı.
    © REUTERS / Doug Mills
    Trump'ın gecesinde alkışlar Pelosi'ye gitti
    Sosyal medyada olay haline gelen ve sayısız espriye konu olan bu an konusunda hemen herkes hemfikir: Alkışlayarak alay edip aşağılamanın resmini çizdi.

    Pelosi'nin Trump'a "Hadi yürü anca gidersin demesi" diye yorumlanan harekete, komedyen Patton Oswalt 'S..tir git alkışlaması' (f**k you clap) adını bile koydu.

    'HAYIR, SARKASTİK DEĞİLDİ'

    Ama böyle düşünmediğini söyleyen bir kişi var, o da Pelosi'den başkası değil.

    Demokrat Parti Kaliforniya milletvekili ve Temsilciler Meclisi Başkanı, gazetecilerin meşhur alkışla ilgili soruları üzerine "Hayır, sarkastik değildi" yanıtını verdi.

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    © REUTERS /
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    TARİZ USTASI MI?

    Tariz üzerine tariz mi yaptığı bilinmeyen Pelosi, Trump'ın konuşmasını noktalayan sözlerinin Demokrat Partililer tarafından memnuniyetle karşılandığını savunarak şöyle söyledi:

    "Bakın ben neyi alkışlıyordum, çok memnuniyetle karşılanan bir mesaj verdiğini onun bilmesini istiyordum."

    Ancak bu sözleri, alkışıyla tebessümünün libarellerin simge hareketi haline gelecek şekilde analiz edilip göklere çıkarılmasını engellemeye yetmedi.

    KIZINDAN 'YEMEZLER' İMASI

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
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    Üstelik kendi kızını da ikna edemedi. 

    Twitter'da annesinin böyle numaraları yemeyeceğini ima eden bir yorum yapan Christine Pelosi, bu sahnenin kendisine ergenlik yıllarını hatırlattığını söyledi:

    "O (Pelosi) bilir. Ve sizin bildiğinizi de bilir. Ve açıkçası sizin bunun işe yarayacağını düşünmenizden hayal kırıklığı duyar. Ama işte burada bir alkış. #denemişoldun"

    Etiketler:
    tariz, sarkastik, Christine Pelosi, Nancy Pelosi, Donald Trump, ABD
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