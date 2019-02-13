Rusya’ya yeni yaptırımları öngören tasarı ABD Senatosu’nda

Reuters, Rus bankacılık ve enerji sektörleri ile Rusya’nın devlet borcunu hedef alan yeni yaptırımlarla ilgili tasarının bugün ABD Senatosu’na sunulacağını belirtti.

Yeni yaptırımların sebebi olarak, "ABD'deki seçimlere müdahale" ve "Ukrayna'ya saldırganlık" gösterildi.

Tasarıda, "seçimlere müdahale çabalarına destek veren" Rus bankaları, Rusya'nın ülke dışındaki sıvılaştırılmış doğalgaz projeleri ve Rus ekonomisinin siber sektörüne karşı yaptırımların uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca Rusya'nın devlet borcuyla ilgili her türlü yeni anlaşmaların yasaklanması ve Rus yönetimi adına "yolsuzluk yapan" tüm şahısların faaliyetinin kısıtlanması planlanıyor.

Rusya'daki ham petrol üretimine de yaptırım uygulanması teklif edilen tasarının, Senato'nun etkili isimleri Bob Menendez ve Lindsey Graham tarafından sunulduğu bildirildi. Bu tasarının, geçen yıl sunulan ama onaydan geçmeyen tasarının daha sert bir versiyonu olduğu kaydedildi.