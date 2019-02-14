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16:15 14 Şubat 2019
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    barbie

    Barbie’den çeşitlilik atağı: Tekerlekli sandalye ve protezli bebek geliyor

    © AFP 2018 /
    ABD
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    En sevilen oyuncaklar arasında yer alan ama pek çok kesim tarafından ırkçılık ve tüketim kültürü eleştirilerinin odağına yerleştirilen Barbie, ‘güzelliğin çeşitli temsilleri' olduğunu göstermek için bu kez de tekerlek sandalyeli ve protezli bebek üreteceklerini duyurdu.

    Ünlü oyuncak markası Mattel, 2019 koleksiyonunda yer alacak bu seriyle fiziksel yetersizliğe dair tartışmalarla savaşmayı hedefliyor.

    Firma protezli bebek için, doğuştan önkolu bulunmayan ve şu anda 13 yaşında olan Jordan Reeves ile birlikte çalışacak. Protez kısmının çıkarılabilir olmasıyla daha gerçekçi bir bakış sunulması hedefleniyor. 

     

     

    ‘RÜYA EVE' DE ENGELLİ RAMPASI GELİYOR

    Mattel, tekerlekli sandalyeli oyuncağın tasarımı içinse konunun uzmanları ve Kaliforniya Üniversitesi'nde firmanın adını taşıyan çocuk hastanesindeki ekiple birlikte çalışacak. Firma, ‘Barbie fanlarının en çok talep ettiği aksesuarın tekerlekli sandalye olduğunu' söylüyor. 

    Şirket ayrıca, engelli rampası da olan bir ‘Barbie'nin Rüya Evi' üretecek.

    DESTEK BULDU

    Hamleyi sembolik bulduklarını söyleyen National Disability Rights Network (Ulusal Engelli Hakları Ağı — NDRN) yöneticisi Curt Decker, yeni oyuncakların engelli insanlarda bir sorun olmadığını çocuklara göstereceğini savundu. Dünya çapında 1 milyardan fazla insanın engelli olduğu belirtiliyor. 

    İLK FARKLI KOLEKSİYON DEĞİL

    İbtihaj Muhammed
    © REUTERS / Andrew Kelly
    ABD'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden ilk başörtülü sporcu, Barbie'ye model oldu
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    Söz konusu koleksiyon, Barbie'nin ten ve göz rengi, görünümü, yaşam tarzı açısından çeşitlilik gösterebileceğini kanıtlama çabalarını destekleyen hamlelerin sonuncusu. 

    Mattel 2017'de ABD adına olimpiyatlarda yarışan ilk eskrimci Ibtihaj Muhammed'den esinlenerek ilk başörtülü Barbie bebeği piyasa sürmüştü. Geçmiş yıllarda siyah Barbie, kilolu Barbie gibi versiyonlar da satışa çıkarılmıştı. 

    Firmanın eşcinsel evlilikleri desteklemek için bir evlilik seti çıkarmayı düşündüğü de konuşuluyor.

    Etiketler:
    engelli rampası, yaşam tarzı, çeşitlilik, tekerlekli sandalye, Protez, ten rengi, oyuncak, engelli, bebek, başörtüsü, Barbie, National Disability Rights Network (NDRN), Jordan Reeves, Curt Decker, ABD
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