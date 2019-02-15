Trump: Ulusal acil durum ilan edeceğim

'24 SAAT İÇERİSİNDE SURİYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAĞIZ'
Trump, "Suriye ile ilgili birçok önemli açıklama yapacağız. IŞİD'i imha ettiğimizle ilgili açıklamayı önümüzdeki 24 saat içerisinde yapacağız" dedi.
President Trump Speaks on the National Security & Humanitarian Crisis on Our Southern Border https://t.co/FqdfFORbv5— The White House (@WhiteHouse) 15 Şubat 2019
Trump, Avrupalı müttefiklerinin ve Rusya'nın ABD askerlerinin Suriye'den nasıl çekileceği konusundaki açıklamayı beklediklerini söyledi.
'ÇİN İLE EK TARİFELERİ KALDIRMAK BENİM İÇİN ONUR'
Ayrıca Trump, Çin'le ticaret anlaşması yapmaları halinde ek tarifeleri kaldırmanın kendisi için bir onur olacağını söyledi.
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