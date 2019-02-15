Trump: Ulusal acil durum ilan edeceğim

Meksika duvarı için ulusal acil durum ilan edeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, 24 saat içinde Suriye ile ilgili açıklama yapılacağını duyurdu.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump, ulusal acil durum ilan edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için 'ulusal acil durum' ilan edeceğini söyledi. Duvarın maliyetinin acil durum fonundan sağlanacağını belirten Trump, ''Acil durum kararnamesini imzalayacağım, bu yapılması gereken büyük bir iş'' ifadelerini kullandı.

'24 SAAT İÇERİSİNDE SURİYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAĞIZ'

Trump, "Suriye ile ilgili birçok önemli açıklama yapacağız. IŞİD'i imha ettiğimizle ilgili açıklamayı önümüzdeki 24 saat içerisinde yapacağız" dedi.

President Trump Speaks on the National Security & Humanitarian Crisis on Our Southern Border https://t.co/FqdfFORbv5 — The White House (@WhiteHouse) 15 Şubat 2019

Trump, Avrupalı müttefiklerinin ve Rusya'nın ABD askerlerinin Suriye'den nasıl çekileceği konusundaki açıklamayı beklediklerini söyledi.

'ÇİN İLE EK TARİFELERİ KALDIRMAK BENİM İÇİN ONUR'

Ayrıca Trump, Çin'le ticaret anlaşması yapmaları halinde ek tarifeleri kaldırmanın kendisi için bir onur olacağını söyledi.