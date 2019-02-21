'Bolton tehditleri'nde bugün: 'Nikaragua Devlet Başkanı’nın günleri sayılı'

Nikaragua Devlet Başkanı'nı protestoculara baskı uygulamak, öldürmek ve hapsetmekle suçlayan Bolton, Twitter hesabından "Ortaga'nın günleri artık sayılı, Nikaragua halkı yakında özgür olacak" diye yazdı.

The Ortega regime has sentenced three farm leaders to 550 years in prison for their roles in protests in 2018, where Ortega’s police forces reportedly killed 300 activists. As President Trump said Monday, Ortega’s days are numbered and the Nicaraguan people will soon be free. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 Şubat 2019

Nikaragua'da 18 Şubat'ta üç protestocu lidere hapis cezası verildi. Medardo Mairena 216 yıl, Pedro Mena 210 yıl ve Luis Orlando Pineda 159 yıl hapis cezası aldı. Aynı gün, Miami'de Venezüella diasporası temsilcileriyle görüşen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Nikaragu'da dahil, sosyalist ve komünist rejimlerin baskısı altında olan tüm ülke halklarına destek verdiğini söyledi.

Trump, "Sosyalizm ve Komünizmin sadece Venezüella'da değil aynı zamanda Nikaragua ve Küba'da da sayılı günleri kaldı. Bir gün Tanrı'nın yardımıyla Caracas, Managua ve Havana'daki insanların neler başarabileceğini göreceğiz. Venezüella özgürleştiği zaman, Küba ve Nikaragua da özgürleşecek. O zaman yarımkürenin tümü insanlık tarihinde ilk kez özgür olacak" dedi.

Daniel Ortega, 1984 yılında Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri olarak iç savaşın hüküm sürdüğü Nikaragua'nın başkanlığına seçildi. SSCB'den gelen yardımın kesilmesinden sonra, Sandinista güç kaybetti ve 1990'da Ortega seçimi kaybederek devlet başkanlığını Violete Chamorro'ya bıraktı. 1996 ve 2001'de rövanş alma girişimleri başarısız oldu, ancak 2006'da Ortega tekrar seçimleri kazandı.