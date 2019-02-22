ABD'de yeni savaş uçağı F-21 tanıtıldı

Basın açıklamasında, uçağın montajı ve üretiminin Hindistan'da yerel şirket Tata ile ortak yapılacağı, ancak ekipmanların bir kısmının Washington tarafından sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yeni uçağın Hindistan'ın "dünyanın en büyük uçak ekosistemine entegre olmasına imkan tanıyacağı ve dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleriyle işbirliği yapmasını mümkün kılacağı" kaydedildi.

Lockheed Martin Corporation, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli askeri ekipman üreticisi. Şirketin Aeronautics bölümü, ABD Hava Kuvvetleri için C-130 Hercules, F-16 Fighting Falcon, F-22A Raptor, F-35 Lightning II, P-3 Orion uçakları ve diğer ekipmanları üretiyor.