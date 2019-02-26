'Ekonomi yönetimime dünya hayran' diyen Trump'a, Yellen'den yanıt: 'Ekonominin e'sinden anlamıyor'

Trump hangi yabancı liderle görüşse ekonomik başarısıyla ilgili tebrik aldığını, hatta kendi ekonomik modelinin bazı liderlerce taklit edilmek istendiğini söyledi. Eski Fed Başkanı Yellen ise Trump'ın ekonomiden anlamadığına dair zehir zemberek röportaj verdi.

Beyaz Saray'da valilerle ekonomi-ticaret toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika, şu anda gerçekten yeryüzü üzerindeki en sıcak ekonomiye sahip" diyerek kendini övmeye girişti:

"Ne zaman bir başbakanı ya da devlet başkanını yahut herhangi bir ülkenin liderini selamlasam, hemen 'Ekonominizi tebrik ederiz. İnanılmaz. Kutlarız' diye söze giriyorlar."

"Ve pek çoğu da bizim vergileri indirme, düzenlemeleri azaltma ve diğer pek çok şeye dayanan formülümüzü takip etmek istiyor."

"Biz teşvik verip şirketleri ülkeye geri getirmek için çok çalışıyoruz. Daha önce ülkemizi terk eden, tüm işçilerini çıkaran, başka ülkeye taşınan şirketler şimdi geri geliyor. Bu, muhteşem bir şey."

Bu ABD Başkanı'nın yabancı liderlerin ekonomi politikaları nedeniyle namütenahi kendisini tebrik ettiğini ilk iddia edişi değil.

Ama Trump'ın görev süresini uzatmadığı eski Fed Başkanı'ndan tam tersi açıklamalar geldi.

American Public Media radyosunun Marketplace programında soruları yanıtlayan Janet Yellen, Trump'ın ne ekonomik politikayı ne de Fed'in amacını anladığını söyledi.

Trump'ın kendi atadığı Fed Başkanı Jerome Powell'a sürekli saldırmasının kamuoyunun Merkez Bankası'na duyduğu güvene zarar verdiğini belirten Yellen, ABD ile Çin arasındaki ticaret açığına odaklanmanın da yanlış yönlendirici olduğunu vurguladı.

"Sizce ABD Başkanı makro ekonomi politikalarına vakıf mı" sorusunu "Hayır, değil" diye yanıtlayan ABD'nin ilk kadın Fed Başkanı, Fed'in enflasyonu kontrol etmek ve istihdamı desteklemek gibi iki temel politikası olduğunu Trump'ın anlamadığını dile getirdi.

"Kendisinin 'Kongre'nin görevlendirdiği şekilde Fed'in amacı maksimum istihdam ve fiyat istikrarıdır' diyebileceğini bile sanmam" diye çıkışan Yellen, şöyle devam etti:

"Başkan ile bazı danışmanlarının diğer ticaret ortaklarıyla ikili ticaret açıklarını düzeltmeye odaklandıklarını durmadan duyuyorum. Oysa hemen her ekonomist diyecektir ki, ikili ticaret açıklarının anlam ve önemi yoktur ve uygun bir amaç değildir."