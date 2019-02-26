Fast food ve psikolojik hastalıklar arasında bağ olduğu tespit edildi

Araştırmacılar, Kaliforniya'da uzun süreli sağlık durumunu izleme araştırmasının bir parçası olarak 2005-2015 yılları arasında gerçekleştirilen 240 binden fazla telefon anketinden elde edilen verileri analiz etti.
Uzmanlar, anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 17'sinin psikolojik hastalıkları bulunduğunu, yüzde 13.2'sinde orta dereceli psikolojik bozukluklar olduğunu ve yüzde 3.7'sinde ağır psikolojik bozukluklar olduğu sonucunu çıkardı.
Hekimlerin diyetin zihinsel sağlık üzerindeki etkisini incelemelerinin zamanının geldiğini belirten araştırmacı Doçent Jim E.Banta, "Bu ve buna benzer araştırmalar davranışsal tıp alanındaki terapiler için çok önemli olabilir" dedi.
Analiz sonuçlarının diğer ülkelerde yapılan benzer çalışmaların sonuçlarına benzediğine vurgu yapan Banta, bu soruya kesin bir yanıtın verilebilmesi için ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
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