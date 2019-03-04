ABD'de 11 yaşındaki kız, çocuk istismarı ile suçlanıyor

ABD'nin Maryland eyaletinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu 1 yaşındaki bebeğin ölümünden sorumlu tutuldu. Kız çocuğu, çocuk istismarı ile suçlanıyor.

Olay, Maryland eyaletinin Prince George bölgesinde yaşandı.

1 yaşındaki Paxton Davis isimli bebek, ailesi tarafından bir gecelik yakın arkadaşlarına bırakıldı.

This is 1-year-old Paxton Davis. He was taken off life support yesterday. Police say he was assaulted by an 11-year-old girl who was left alone with him Sunday. She now faces 1st degree child abuse charges. https://t.co/UVHuiFSL9O @nbcwashington pic.twitter.com/dYY3EGofJX — Cory Smith (@CoryNBC) March 2, 2019

​Ancak Paxton'un bırakıldığı aile, bir süreliğine dışarı çıktı ve Paxton'u 11 yaşındaki kızlarına bıraktı.

Aile, eve döndüğünde bebeği hareksiz halde yatarken bulunca 911'i arayarak yardım çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Paxton hayatını kaybederken, kafatasının çatladığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu açıklandı.

GÖZALTINA ALINDI

Prince George Emniyet Teşkilatı, bebeğin ölümünden 11 yaşındaki kızın sorumlu olduğunu ve çocuk istismarı suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Adli Soruşturma Departmanı Başkanı Major Brian Reilly, "11 yaşındaki bir çocuğun, 1 yaşındaki bebeğe neden böyle bir muamele uyguladığını bilmiyoruz. Söylenecek hiçbir söz yok. Bunun yaşanması için hiçbir sebep yok. Doktorlar Paxton'ın vücudundaki izleri görünce hemen polisi aradılar" dedi.

Polis, 11 yaşındaki kızın çocuk karakolunda olduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Paxton'un annesi ise bebeklerini 11 yaşındaki kızlarıyla bırakıp evden çıkan ailenin de ceza alması gerektiğini belirtti.