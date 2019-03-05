'ABD'nin Türkiye'yi GTS Programı'ndan çıkarması S-400 anlaşmasıyla ilişkili değil'

Washington'ın Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarma kararını yorumlayan Aydın Sezer, bunun rutin bir uygulama olduğunu ve S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasıyla ilişkili olmadığını belirtti.

Medya Günlüğü sitesinin yazarı ve analist Aydın Sezer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ekonomisinin 'gelişmiş' olmasını gerekçe göstererek, gelişmekte olan ülkelere tanınan GTS Programı'ndan çıkarma kararını Sputnik'e değerlendirdi.

'RUTİN BİR PROSEDÜR'

Sezer, "Burada, gelişmekte olan ülkelere ürünlerini ABD pazarına gümrüksüz sokma imkanı tanıyan programı söz konusu. Türkiye, bu listede 1975 yılından beri yer alıyor. Trump, ABD ekonomisini korumak için listeyi gözden geçirdi ve bazı ülkeleri liste dışı bıraktı. Bu kararın, Türkiye'nin S-400 almasıyla bağlantılı yaptırımlarla bir ilgisi yok. Bu rutin bir prosedür" dedi.

'SÜREÇ AĞUSTOS 2018'DE BAŞLADI'

© AA / Mehmet Ali Özcan Pekcan'dan Trump'ın Türkiye kararına tepki

Bu sürecin Trump'ın Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelik için uygulanan vergi oranını iki katına çıkardığı Ağustos 2018'de başladığını kaydeden Sezer, "O dönemde basın, bunun Türk-Amerikan ilişkilerindeki krizle bağlantılı olduğunu yazdı ancak böyle bir bağlantı yok" diye ekledi.

Trump, Kongre'ye yolladığı mektupta bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan GTS Programı'ndan Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıklamıştı.

Mektupta ayrıca, ABD'nin Türkiye ile adil ve mütekabiliyet esasına dayalı ticari ilişkilerini sürdüreceğine vurgu yapılmıştı.