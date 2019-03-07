ABD'li cumhuriyetçi senatör, askerliği sırasında tecavüze uğradığını açıkladı

© REUTERS / Kyodo Tecavüz ve cinayet Okinawa halkını ayağa kaldırdı: ABD askeri istemiyoruz

Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü McSally, Senato Silahlı Hizmetler Alt Komitesinin 'askeriyede cinsel tacizler' konulu duruşmasında kendisinin de bir tecavüz kurbanı olduğunu açıkladı.

Hava Kuvvetlerindeki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını ifade eden McSally, "Uzun yıllar sessiz kaldım ancak daha sonra ordu skandallarla boğuşurken ve tamamen yetersiz tepkiler verdiğinde, bazılarının bilmesine izin vermem gerektiğini hissettim. Ben de hayatta kalanlardanım" dedi.

'BİRÇOK KURBAN GİBİ BEN DE SİSTEMİN BANA YENİ BAŞTAN TECAVÜZ ETTİĞİNİ HİSSETTİM'

52 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör, o süreçte yaşadıklarını paylaşma girişimlerinin yetkililer tarafından nasıl ele alındığının kendisini çok korkuttuğunu ve neredeyse Hava Kuvvetlerinden ayrılma noktasına geldiğini anlatarak, "Birçok kurban gibi ben de sistemin bana yeni baştan tecavüz ettiğini hissettim." diye konuştu.

26 yıl Hava Kuvvetlerinde çalıştıktan sonra albay rütbesiyle emekli olan McSally, "Askeriyedeki cinsel saldırıları durdurmak için uzun bir yol katettik ancak gidecek daha çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

JUST IN: In emotional moment at hearing on military sexual assault, Sen. Martha McSally, a U.S. Air Force combat veteran, says, "I am also a military sexual assault survivor."



"In one case I was preyed upon and then raped by a superior officer." https://t.co/cQigPdessz pic.twitter.com/H1aUxVO3vt — ABC News (@ABC) March 6, 2019

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