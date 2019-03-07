Gülen'in sağ kolu, Trump'ın özel sarayında

Fethullah Gülen'in sağ kolu olarak bilinen Mevlüt Hilmi Çınar, ABD Başkanı Donald Trump'ın inzivaya çekildiği ve 'Kış Beyaz Saray'ı' olarak adlandırılan 'Mar-a-Lago'daydı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, iki gün önce Twitter hesabında Oklahama eyaletindeki bir okul ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Beni misafir eden Tulsa'daki DOVE School'un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir" notunu düştü.

Thank you to the teachers, leadership & students of DOVE School of Discovery in Tulsa for welcoming me today. There is great work being done! It is so important that education includes not only academics, but the importance of a strong sense of character & values. #BeBest pic.twitter.com/sRRMMASrlx — Melania Trump (@FLOTUS) March 4, 2019

​​Melania Trump'ın paylaşımının ardından sosyal medyada First Lady'nin ziyaret ettiği DOVE School isimli okulun FETÖ'ye ait okullarından biri olduğu iddia edildi.

Zira, AA'nın 2016 yılındaki haberinde söz konusu okuldan 'FETÖ'ye ait sözleşmeli (charter) okul' olarak bahsedildiği görülüyor.

Melania Trump'ın bu ziyaretinden üç gün önce kritik bir ziyaret daha gerçekleşti.

Oda TV'den Caner Taşpınar'ın haberine göre , Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi ve eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın damadı Mevlüt Hilmi Çınar, Trump'ın inzivaya çekildiği ve 'Kış Beyaz Saray'ı' olarak adlandırılan 'Mar-a-Lago' daydı.

Had a great time with Chris at Mar-a-Lago Club!!! Good company, nice conversations, cozy atmosphere! Thx for the hospitality not only at the club, but at @newsmax headquarters during the day my friend 👌@MarALago @ChrisRuddyNMX pic.twitter.com/JZ1TZ9IvjO — Mevlüt Hilmi Çınar (@MHilmiCinar) March 1, 2019

​Gülen'in 'sağ kolu' olarak bilinen Mevlüt Hilmi Çınar, ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp şu mesajı ekledi:

"Chris ile Mar-a-Lago'da ne mükemmel bir vakit!!! Güzel şirket, hoş sohbet ve sıcak atmosfer… Sadece kulüpteki değil Newsmax'in merkezindeki gün boyu konukseverliği için arkadaşıma teşekkürler."