Abrams: Venezüella'ya yardım ulaştırmak için güç kullanmayacağız

Donald Trump yönetiminin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Venezüella'ya insani yardım ulaştırma amaçlı askeri güç kullanmayacaklarını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Abrams, "Birleşik Devletler hükümeti bu yardımı sağlamak için güç kullanmayacağımızı söyledi ve aynını Kolombiya hükümeti tekrarladı. Açıkçası bu görüşe katılıyoruz ve buna aykırı herhangi bir eylemde bulunmayacağız" dedi.

Abrams, "İkincil yaptırımlar her zaman bir olasılıktır. Bu ek kararı vermemiz için bizi neyin yönlendirip neyin yönlendirmeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemem" diye konuştu.

Abrams, şöyle devam etti:

© REUTERS / Jason Lee Çin tarihten ders verdi: Venezüella'nın iç işlerine karışmayın

"Yaptırımların başından beri geçici olması gerektiğini söylüyoruz. Hazine Bakanlığı'ndan gelen her bir bildiri, yaptırımların kaldırılabileceğini söylüyor. Amaç, insanları davranışlarını değiştirmeye motive etmektir. Bu yüzden yaptırım ya da vize iptali uygularken, insanların davranış biçimlerinin değişmesi durumunda bunun geri dönüşü olduğunu açıkça ortaya koyuyoruz. Yani bu sadece bir ceza değil."

Venezüella Temsilcisi, söz konusu yardımları Venezüella sınırına ulaştırabilmek için Pentagon'dan yardım aldıklarını dile getirdi.