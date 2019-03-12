Trump'tan Boeing kazası 'yorumu': Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem

ABD Başkanı Donald Trump, Etiyopya’da pazar günü düşen yolcu uçağıyla ilgili "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den bilgisayar bilimcileri var" ifadesini kullandı.

© REUTERS / Maxim Shemetov Onlarca ülke Boeing 737 MAX 8'in uçuşlarını askıya aldı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşlerini dile getirdi.

Açıklamasında "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bilgisayar bilimcileri var" ifadesine yer veren Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu birçok üründe her zaman görüyorum. Genellikle eski ve daha basit olanların daha iyi olduğu durumlarda, her zaman gereksiz bir adım daha ileri gitmeye çalışılıyor. Saniyenin içinde ani kararlara ihtiyaç var ve karmaşıklık tehlike yaratır. Tüm bunlar büyük maliyet ama çok az kazanç sağlar. Sizi bilmem ama ben Albert Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem. Ben, bir uçağın kontrolünü kolay ve hızlı bir şekilde ele geçirmesine izin verilen uzman profesyoneller isterim".

….needed, and the complexity creates danger. All of this for great cost yet very little gain. I don’t know about you, but I don’t want Albert Einstein to be my pilot. I want great flying professionals that are allowed to easily and quickly take control of a plane! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Mart 2019

Trump'ın yorumuna ilişkin ABD medyası, "ABD Ulusal Havacılık İdaresi verilerine göre 100 milyon yolcu üzerinden yapılan ölçümlerde son 20 yılda ülkede ticari havacılıkta ölümlerin yüzde 95 azaldığını" yazdı.

© AP Photo / Elaine Thompson Norveç, Tel Aviv seferini yapan Boeing 737 Max 8'i havadan geri döndürdü

CNBC, 2009'dan beri ABD uçaklarının tek bir kaza geçirmeden 8 milyar yolcu taşıdığını yazarak 2017'de dünya çapında uçak kazasından ölen tek bir yolcu bulunmadığını kaydetti.

BİRÇOK ÜLKE ETİYOPYA'DAKİ KAZANIN ARDINDAN BOEİNG 737 TİPİ UÇAKLARIN UÇUŞUNU DURDURMUŞTU

Etiyopya'da pazar günü "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetmiş, kazanın ardından tartışmalar ve incelemeler, bazı durumlarda pilotların kontrolünü elinden alan Boeing yazılım sistemi üzerine yoğunlaşmıştı.

Etiyopya'daki kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi ülkelerle birlikte Avrupa devletleri, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu.