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11:27 13 Mart 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Venezüella Temsilcisi Elliott Abrams

    ABD: Türkiye’nin Maduro’ya desteği politikamıza ters

    © REUTERS / Lucas Jackson
    ABD
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (122)
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    ABD’nin Venezüella özel temsilcisi Elliott Abrams, “Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek ABD’nin politikasına ters” dedi. Venezüella'ya uygulanan yaptırımların devam edeceğini belirten Abrams, Maduro hükümetinin bazı yetkililerine karşı ABD'ye giriş yasağı ve çeşitli yaptırımları içeren 'gerekli önlemler' aldıklarını belirtti.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Venezüella özel temsilcisi Elliott Abrams Dışişleri Bakanlığı basın brifinginin başında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Venezüella temsilcisine Türkiye'nin Maduro rejimine verdiği destek ve iki ülke arasındaki altın ticareti soruldu.

    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat
    © AFP 2018 / WANG ZHAO
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    Abrams, yaptırımlardan dem vurarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Maduro'ya verdiği destek Amerika'nın politikasına ters ve bu politika yardımcı olmuyor. Türkiye'nin bu desteği verme yöntemlerine ABD Maliye Bakanlığı yaptırımları bağlamında bakmayı sürdüreceğiz."

    ‘YAPTIRMLAR DEVAM EDECEK'

    ABD'li yetkili, Maduro hükümetinin bazı yetkililerine karşı ABD'ye giriş yasağı ve çeşitli yaptırımları içeren 'gerekli önlemler' aldıklarını belirtti.

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Abrams, kaç kişiye ve kimlere ülkeye giriş yasağı konulduğuna ilişkin detay vermekten kaçınırken, Maduro hükümetine karşı bu tarz yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

    ‘6 VENEZÜELLALI YETKİLİYE DAHA YAPTIRIM'

    Öte yandan, ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezüellalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını duyurdu.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, uygulanan yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    Guaido
    © AP Photo / Rodrigo Abd
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    Venezüellalı iki generalin de yaptırım listesinde yer aldığını belirten Mnuchin, "Menfur şiddete, trajik ölümlere, hasta ve açlık çeken Venezüella halkına giden gıda ve tıbbi yardımların yakılmasına karşılık olarak (Venezüella Devle Başkanı Nicolas) Maduro'nun güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

    Mnuchin, ayrıca, kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu kuvvetle desteklediklerini belirterek, "ABD, bu suni kriz kurbanlarının çektiği acıları uzatan Maduro yandaşlarını hedef almaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (122)

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    Etiketler:
    altın ticareti, Venezüella Ulusal Meclisi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Juan Guaido, Elliott Abrams, Steven Mnuchin, Nicolas Maduro, ABD, Türkiye
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