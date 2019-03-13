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14:29 13 Mart 2019
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    gözaltına aldığı kadınları serbest bırakması karşılığında cinsel ilişkiye zorladığı öne sürülen Ohio’da ahlak polisi ekibinden Andrew Mitchell

    ABD’de bir polis, gözaltına aldığı kadınları serbest bırakması karşılığında cinsel ilişkiye zorladı

    © AP Photo /
    ABD
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    ABD’nin Ohio eyaletinde bir polisin kadınları tutuklanmamaları karşılığında cinsel ilişkiye zorladığı, başkalarına da suçların üzerini örtmeleri için baskı yaptığı ortaya çıktı.

    AP'nin aktardığına göre, Ohio'da ahlak polisi ekibinden Andrew Mitchell, pazar günü gözaltına alındı. Polis hakkında tanığı ifadesini değiştirmeye zorlama, adaleti engelleme, federal soruşturmacılara yalan beyanda bulunma, kişiyi yasal haklardan mahrum bırakma gibi suçlamalar yöneltiliyor.

    ABD-Polis
    © AP Photo / Eric Gay
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    Polis hakkında yöneltilen suçlamalar arasında iki kadını gözaltına alıp, serbest bırakması karşılığında cinsel ilişkiye zorladığı da bulunuyor.

    Soruşturma sırasında Mitchell'in FBI'a ayrıca bir seks işçisiyle hiçbir zaman ilişkiye girmediği şeklinde yalan söylediği de ortaya çıktı. Polisle ilgili öğrenilen bir başka bilgi de uyuşturucu bağımlısı ve sokakta seks işçiliği ile para kazandığı düşünülen bir kadını polis aracında vurması oldu.

    Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki ve arkasında iki kızını bırakan kadın, Mitchell'i elinden bıçaklamıştı.

    Mitchell'in avukatı ise suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

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