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14:30 13 Mart 2019
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    Donald Trump Air Force One'a binerken

    'Uçaklar o kadar karmaşık ki bilgisayar uzmanlarına ihtiyaç var' diyen Trump'a MIT'den yanıt: Pilotlar kalsa, fena olmaz

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    Boeing 737 MAX 8'in korkunç kazaların ardından karaya indirilmesi sonrası uçakların uçamayacak kadar karmaşık hale geldiğinden yakınan ABD Başkanı Donald Trump'ı, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı trolledi.

    Donald Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump'tan Boeing kazası 'yorumu': Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem
    Son 6 ayda iki korkunç kazanın ardından Boeing 737 MAX 8 model uçaklara ABD ile Kanada hariç dünya çapında uçuş yasağı uygulanırken ABD Başkanı Donald Trump yine özgün yorumuyla meseleye dahil oldu. Uçakların uçamayacak kadar karmaşık hale geldiği, pilotlardan ziyade MIT'den bilgisayar uzmanlarına ihtiyaç olduğunu tweetleyen Trump'a ABD'nin en prestijli bilim-teknoloji üniversitesinden yanıt gecikmedi.

    Ekimde Endonezya'da düşen MAX'le ilgili soruşturmada otomatik uçuş kontrol sisteminin kazada rol oynamış olabileceği sonucuna varılmıştı. Ve uçuş kontrol sistemini geliştiren de Boeing değil Massachusetts Institute of Technology (MIT) idi. Buna rağmen MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı ABD Başkanı'nı trolleyen bir tweet attı:

    "Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Ama herhalde pilotları da (görevlerinde) tutabiliriz?" Mesajın sonunda düşünen kafa ve başparmak havaya emojisi de ihmal edilmedi.

    Trump ise Boeing'den söz etmese de Boeing kriziyle eşzamanlı attığı tweetlerde şu görüşü de dile getirdi:

    "Sizi bilmem, ama ben pilotumun Albert Einstein olmasını istemem. Uçağın kontrolünü rahatça ve çabucakk ele almalarına imkan verilen muhteşem uçuş profesyonelleri isterim."

    ABD'DEN AMERİKAN ŞİRKETİ BOEING'E MÜSAMAHA

    Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından bir kez daha güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı
    © AP Photo /
    Güvenlik endişesi büyüyor: Boeing ambargosuna katılan ülkeler arttı
    Amerikan şirketi Boeing'in son olarak 10 Mart'ta Etiyopya Havayolları için uçarken 157 kişiye mezar olan 737 MAX 8 modeline sadece ABD ile Kanada'nın hala uçuş izni vermesi dikkat çekiyor.

    Önde gelen senatörler ve havacılık sendikalarının güvenliğinden emin oluncaya dek MAX uçurulmaması için birbiri ardına yaptıkları çağrılara rağmen, ABD'nin Federal Havacılık İdaresi (FAA), MAX'i karaya indirmeyeceğini açıkladı.

    FAA, sözkonusu uçaklarla ilgili bir gözden geçirme yaptıklarını ve sistematik bir performans sorunu görmediklerini, dolayısıyla uçuşları askıya almak için bir temel olmadığını duyurdu.

    Açıklamada diğer sivil havacılık kurumlarının FAA'ya MAX'a karşı harekete geçmesini gerektiren bir veri sağlamadığı aktarıldı.

    Boeing 737 MAX
    CC BY 2.0 / Aka The Beav / Boeing 737 MAX roll-out
    Boeing 737-8 Max'in Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu
    'PİLOTLAR GÜVENDE HİSSETMİYORSA MAX UÇURMAK ZORUNDA DEĞİL'

    Bunun üzerine baskı havayolu şirketlerine de yöneldi. American Airlines'ın (Amerikan Havayolları) 26 binden fazla çalışanını temsil eden Profesyonel Uçuş Görevlileri Birliği, şirketin CEO'su Doug Parker 'bir soruşturma yürütülüp sonuçlanana dek bu uçakları karaya indirmeyi güçlü şekilde değerlendirmesi' çağrısı yaptı.

    Müttefik Pilotlar Birliği de üyelerini "Şunu bilmeniz önemli ki, 737 Max'te çalışmanın güvenli olmadığını hissediyorsanız, uçmak zorunda değilsiniz, sizi buna zorlayamazlar" diye bilgilendirdi.

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