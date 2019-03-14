Veri paylaşımı nedeniyle Facebook'a cezai soruşturma

New York Times gazetesinin haberine göre yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, üyelerine ait kişisel verileri 150'den fazla şirketin kullanımına açmak için anlaşmalar yaptı.
İFADEYE ÇAĞRILDILAR
Gazete, New York'taki soruşturma kurulunun şimdiden en az iki akıllı telefon üreticisi ve bazı aygıt üreticilerini ifadeye çağırdığını duyurdu.
Gazeteye konuşan bir Facebook sözcüsü, yetkililerle işbirliği yaptıklarını ve soruşturmayı çok ciddiye aldıklarını söyledi.
MİLYONLARCA HESABIN VERİLERİ KULLANILDI
Londra merkezli ‘Cambridge Analytica' adlı veri analiz firmasının 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığı iddia edilmişti. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bunun için "Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var" yorumunu yapmıştı.
Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade vermişti.
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