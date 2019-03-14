Veri paylaşımı nedeniyle Facebook'a cezai soruşturma

Sosyal medya devi Facebook'a, kullanıcı verilerini Amazon, Apple ve Microsoft gibi yüzlerce şirketle paylaştığı gerekçesiyle cezai soruşturma açıldı.

New York Times gazetesinin haberine göre yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, üyelerine ait kişisel verileri 150'den fazla şirketin kullanımına açmak için anlaşmalar yaptı.

© Fotoğraf : Mark Zuckerberg'in Facebook sayfasından Facebook, para karşılığı kişisel bilgilerini erişime açmaları için çocukları kandırmış

Facebook her ne kadar üçüncü şahıslarla bilgi paylaşımına son verse de, iddiaya göre Netflix, Spotify, Amazon, Apple, Sony ve Microsoft gibi şirketlerin kullanıcı verilerine ulaşmasına uzun bir süre daha izin verdi. Facebook, bu sürede kamuoyu önünde ısrarla ‘veri paylaşımının kullanıcı mahremiyetine zarar verdiğini' savunuyordu.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Gazete, New York'taki soruşturma kurulunun şimdiden en az iki akıllı telefon üreticisi ve bazı aygıt üreticilerini ifadeye çağırdığını duyurdu.

Gazeteye konuşan bir Facebook sözcüsü, yetkililerle işbirliği yaptıklarını ve soruşturmayı çok ciddiye aldıklarını söyledi.

Cezai soruşturma haberiyle Facebook hisselerinin çarşamba kapanış sonrası yüzde 1.5 düştüğü aktarıldı.

MİLYONLARCA HESABIN VERİLERİ KULLANILDI

Londra merkezli ‘Cambridge Analytica' adlı veri analiz firmasının 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığı iddia edilmişti. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bunun için "Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var" yorumunu yapmıştı.

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook #10YearsChallenge sayesinde yüz tanıma sistemlerini geliştiriyor olabilir

Facebook ayrıca kullanıcı verilerini şirketlere satmak, bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek, telefonlarına sosyal medya platformunun uygulamasını yükleyen kişilerin cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmakla suçlanmıştı.

Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade vermişti.