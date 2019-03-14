ABD siyasetinin 'yükselen yıldızı' başkanlığa aday

ABD siyasetinin 'yükselen yıldızı' olarak görülen eski Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Beto O'Rourke, 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için aday olduğunu duyurdu.

Teksas'ta KTSM adlı bir TV kanalına mesaj gönderen Beto O'Rourke, adaylığına dair haberleri doğruladı. O'Rourke, "El Paso'nun temsil ettiği şeylerle onur duyuyorum. Aday olmamın en büyük sebeplerinden biri bu" dedi.

© AFP 2018 / Timothy A. CLARY ABD'deki 2020 başkanlık seçiminin demokrat aday adayı Gabbard: Esad ile görüştüğüme pişman değilim

El Paso dışında az tanınan O'Rourke, geçen yılki senatörlük seçimlerinde Teksas'ta Ted Cruz'a karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekmişti.

O'Rourke tarafından yapılan açıklamayla Demokratlar'ın başkan adayları biraz daha şekillendi.

CLINTON ADAY OLMUYOR

2016'da Demokratların adayı olma konusunda Hillary Clinton'la yarışan Bernie Sanders adaylığını duyuran ilk isimdi. ABD'de 2016 başkanlık seçimlerini Donald Trump'a kaybeden Clinton ise 2020'de aday olmayacağını açıklamıştı.

© REUTERS / Shannon Stapleton Hillary Clinton: ABD başkanlığına aday değilim ama bir yere de gitmiyorum

Şu ana kadar adaylığını resmen ilan etmiş olan diğer Demokrat isimler şöyle: New Jersey Senatörü Corey Booker, South Bend (Indiana) Belediye Başkanı Pete Buttigieg, San Antonio (Teksas) Belediye Başkanı Julian Castro, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, California Senatörü Kamala Harris, New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, John Hickenlooper, Jay Inslee, Marianne Williamson, Andrew Yang.