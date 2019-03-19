Trump: Brezilya'nın NATO'ya üye olacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya için NATO üyeliği ya da başka bir ittifak seçeneklerini güçlü bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıca Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme yolunda 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' söyledi.

© AFP 2018 / Mandel Ngan Bolsonaro ilk ABD gezisinde CIA'i ziyaret etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ocak ayında göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye düzenledi.

Bolsonaro ile görüşmesi sırasında ABD Başkanı Trump, Brezilya'nın NATO ve diğer uluslararası ittifaklara katılabileceğini dile getirdi.

Ayrıca Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme planında 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' ifade ederek, "Venezüella'da borç, yıkım ve açlığın olması utanç verici" diye konuştu.

Bolsonaro, ABD'nin Venezüella'ya 'geçici devlet başkanı' olarak atadığı Juan Guaido'yu tanıyan Güney Amerika ülkeleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte Bolsonaro, "Venezüella'da düzeni, demokrasiyi ve özgürlüğü yeniden tahsis etmek için mümkün olan her şeyi yapma" taahhüdü vermişti.

Guaido, şubat ayının başlarında Brezilya'ya ziyarette bulunmuştu.