Trump: Brezilya'nın NATO'ya üye olacağını düşünüyorum

Bolsonaro ile görüşmesi sırasında ABD Başkanı Trump, Brezilya'nın NATO ve diğer uluslararası ittifaklara katılabileceğini dile getirdi.
Ayrıca Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme planında 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' ifade ederek, "Venezüella'da borç, yıkım ve açlığın olması utanç verici" diye konuştu.
Bolsonaro, ABD'nin Venezüella'ya 'geçici devlet başkanı' olarak atadığı Juan Guaido'yu tanıyan Güney Amerika ülkeleri arasında yer alıyor.
Bununla birlikte Bolsonaro, "Venezüella'da düzeni, demokrasiyi ve özgürlüğü yeniden tahsis etmek için mümkün olan her şeyi yapma" taahhüdü vermişti.
Guaido, şubat ayının başlarında Brezilya'ya ziyarette bulunmuştu.
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