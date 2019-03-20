Facebook, Trump'ın direktörünü 'robot' sanıp paylaşımlarını engelledi

Facebook, Trump'ın sosyal medya direktörü Scavino'nun hesabının bazı özelliklerini geçici olarak engelledi.
Scavino'nun paylaştığı ekran görüntüsünde bazı paylaşımlarının ‘spam' olarak şikâyet edildiği yönünde bir bildirim görüldü.
ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ
Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada otomatik sistemin Scavino'yu bir ‘robot' zannettiğini, bu yüzden de engellediğini belirtti.
Sosyal medya devi hata için Scavino'dan özür diledi.
TRUMP ABARTTI: SOL GÖRÜŞLÜLERİN YANINDASINIZ
Ancak Facebook'un özründen önce konuya dahil olan Donald Trump, durumu ‘biraz abarttı'.
Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Facebook, Google ve Twitter, yozlaşmış medyadan söz etmeye bile gerek yok, radikal sol görüşlü Demokratların tarafında. Ama korkmayın, her koşulda kazanacağız, daha önce yaptığımız gibi" dedi.
Trump, konuyu araştıracağını söyledi.
Facebook, Google and Twitter, not to mention the Corrupt Media, are sooo on the side of the Radical Left Democrats. But fear not, we will win anyway, just like we did before! #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Mart 2019
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