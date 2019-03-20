Facebook, Trump'ın direktörünü 'robot' sanıp paylaşımlarını engelledi

Facebook, Trump'ın sosyal medya direktörü Scavino'nun hesabının bazı özelliklerini geçici olarak engelledi.

© REUTERS / Leah Millis Pompeo: Trump tweet atana dek işbaşındayım

Scavino, Facebook sayfasındaki yorumlara cevap veremediğini şu paylaşımla duyurdu: "İnanılmaz. Neden kendi Facebook sayfamda takipçilerimin yaptığı yorumlara cevap vermemi engelliyorsunuz? İnsanların bilme hakkı var. Neden beni susturuyorsunuz?"

Scavino'nun paylaştığı ekran görüntüsünde bazı paylaşımlarının ‘spam' olarak şikâyet edildiği yönünde bir bildirim görüldü.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada otomatik sistemin Scavino'yu bir ‘robot' zannettiğini, bu yüzden de engellediğini belirtti.

Sosyal medya devi hata için Scavino'dan özür diledi.

TRUMP ABARTTI: SOL GÖRÜŞLÜLERİN YANINDASINIZ

Ancak Facebook'un özründen önce konuya dahil olan Donald Trump, durumu ‘biraz abarttı'.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Facebook, Google ve Twitter, yozlaşmış medyadan söz etmeye bile gerek yok, radikal sol görüşlü Demokratların tarafında. Ama korkmayın, her koşulda kazanacağız, daha önce yaptığımız gibi" dedi.

Trump, konuyu araştıracağını söyledi.