Trump: ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump: "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi."

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "52 yıl sonra, ABD'nin İsrail Devleti ve Bölgesel İstikrar için kritik öneme sahip stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini tam olarak tanıma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

Trump'ın bu tweetinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da açıklama geldi.

Netanyahu Twitter'dan "İran'ın Suriye'yi İsrail'i yıkmak için bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir zamanda, Başkan Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'nin egemenliğini cesaretle kabul ediyor. Teşekkürler Başkan Trump!" mesajını paylaştı.

At a time when Iran seeks to use Syria as a platform to destroy Israel, President Trump boldly recognizes Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you President Trump! @realDonaldTrump — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 21, 2019

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